Un nouveau talk-show sportif matinal à TVA Sports

Les chaînes TVA Sports 1, 2 et 3 diffuseront, à compter du 9 avril, une programmation d’envergure afin de permettre aux amateurs de hockey de vivre de près les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), et ce, du matin au soir.

Dès 6 h, les partisans pourront s’informer à propos de l’actualité de la LNH grâce à une émission animée par Charles-Antoine Sinotte et Jean-Philippe Bertrand. Lors de ce talk-show matinal entièrement sportif - une première à la télé québécoise -, le public échangera en direct par le biais de tribunes téléphoniques et des médias sociaux.

«Aucune autre chaîne n’offrira une programmation aussi complète et aussi originale que TVA Sports dès le 9 avril. En innovant de la sorte, TVA Sports mettra les fans au cœur de ses émissions, matin, midi et soir, a indiqué Serge Fortin, vice-président, TVA Sports, dans un communiqué. Nous sommes impatients de présenter cette offre de contenu aux téléspectateurs, particulièrement notre nouveau talk-show sportif matinal!»

Celui-ci sera également diffusé en direct sur le site tvasports.ca et sur l’application mobile TVA Sports. Il présentera les dernières nouvelles relatives à d’autres sujets d’intérêt comme le soccer de l’Impact de Montréal, la boxe, le baseball et le hockey junior.

Le retour de «Destination Coupe Stanley»

L’émission «Destination Coupe Stanley» reviendra en ondes dans une formule renouvelée dès le 9 avril. Coanimée par Dave Morissette et Frédérique Guay, du lundi au vendredi à 17 h, et le samedi, tout juste avant la diffusion des matchs, l’émission accueillera de nouveaux collaborateurs. Parmi eux, Kevin Raphaël amènera sa touche humoristique. Ce sera aussi l’occasion de retrouver Mike Bossy, Michel Bergeron et José Théodore, entre autres.

Après la présentation de toutes les rencontres éliminatoires de la LNH à TVA Sports 1, 2 et 3, l’émission «Dave Morissette en direct» sera l’occasion de faire le bilan de la journée. Analyses et commentaires percutants sur l’ensemble des événements du jour seront au programme.

Sur le terrain

TVA Sports sera aussi en forte présence sur le terrain. À l’échelle du Québec, Andy Mailly-Pressoir se déplacera de ville en ville pour rencontrer les amateurs et échanger avec les proches des joueurs québécois qui seront en vedette durant les séries. Renaud Lavoie, Marc-André Perreault et Élizabeth Rancourt feront partie du menu du nouveau talk-show en proposant des entrevues avec les entraîneurs des formations en action et les réactions des joueurs après les matchs.

Enfin, dès midi, TVA Sports présentera un bulletin complet de l’actualité sportive et un autre en fin de soirée pour faire un retour sur la journée, le tout enrichi par d’autres reportages en direct.