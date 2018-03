Cette semaine, l'émission «J.E.» revient sur un meurtre atroce commis il y a près de 10 ans. Le 11 décembre 2008, Catherine Daviau, 26 ans, a été assassinée dans son logement du quartier Rosemont à Montréal. Depuis, les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) traquent l'auteur de ce meurtre. Devant l'impasse qui persiste depuis près de 10 ans, la section des crimes majeurs dévoilera ce soir à «J.E.» de nouveaux éléments d’enquête.

Les détails du meurtre de cette jeune femme sont sordides. Catherine Daviau serait revenue de son travail aux alentours de 18h. Elle habitait seule dans un appartement de la 5e avenue à Montréal. À 19h07, un voisin a composé le 911 pour signaler un incendie, de la fumée s'échappait du logement du rez-de-chaussée.

Lorsque les pompiers arrivent sur place, les portes étaient verrouillées. Aucune trace d'effraction. Sur le lit, ils découvrent Catherine. Nue, violentée et ligotée, la victime a été agressée physiquement et sexuellement. L'assaillant a mis le feu avant de quitter afin de tenter de masquer son crime.

«Je suis complément enragée, traumatisée de ça! C'est atroce de faire ça à quelqu'un. L'a-t-il tué avant ou après? A-t-il mis le feu alors qu'elle était agonisante? C'est horrible!» tonne sa grande amie, Véronique Danis.

Les enquêteurs ont ratissé large, mais n'ont toujours aucun suspect. Pourtant, ils détiennent l'ADN de l'assassin, mais il n'y a aucune concordance dans la banque nationale de données génétiques. Malgré tout le travail d'investigation, la dossier de Catherine a été classé dans les «cold cases».

Geneviève Daviau, la sœur de Catherine, s'exprime pour la première fois à la caméra. «Quand je suis arrivée sur place, devant l'appartement de Catherine. Il y avait des banderoles jaunes partout, les crimes majeurs du SPVM, un poste de commandement et c'est là que les policiers m'ont annoncé que Catherine avait été victime d'un meurtre. Ça été la colère, la stupéfaction (...) et puis les jours, les semaines et les années passent et aujourd'hui on ne sait toujours pas qui a fait ça!»

Ce soir à 19h à l'émission «J.E.» de nouveaux éléments d’enquête seront dévoilés. Des informations supplémentaires sur le suspect qui court toujours. Geneviève Daviau espère de tout cœur que la diffusion de ces détails éveille un soupçon dans l'entourage de ce dangereux criminel.

«Ça élimine beaucoup de gens. Ça rapproche de qui c'est et ça rapproche de la vérité. On est comme dans l’entonnoir, on enlève des gens. Ce sont des particularités qui rendent la personne unique.»

Ne manquez pas l'émission «J.E.» diffusée jeudi à compter de 19h sur les ondes de TVA.