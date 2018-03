Céline profite de son anniversaire pour aider les enfants malades

Pour souligner le 50e anniversaire de naissance de Céline Dion, le magazine 7 Jours offre à ses lecteurs un retour sur les grandes étapes du parcours unique de la diva québécoise.

Et ce magnifique album de collection en édition limitée, «Les 50 ans de Céline», servira une bonne cause.

Pour chaque exemplaire vendu, 1,50 $ sera remis à la Fondation CHU Sainte-Justine, a annoncé la chanteuse dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

«Sainte-Justine est un hôpital incroyable et j’ai pu voir de mes propres yeux le travail colossal que tout le personnel effectue pour les enfants malades et leur famille», a soutenu Céline Dion, qui aura 50 ans le 30 mars prochain.

«Je suis donc très heureuse de continuer à soutenir la cause avec cette édition spéciale», a ajouté la mère de trois enfants impliquée depuis 2002 avec la Fondation CHU Sainte-Justine.

Céline Dion a précisé qu’une partie des recettes publicitaires de cette édition du magazine 7 Jours sera également versée à la Fondation CHU Sainte-Justine.

«Au nom de mes enfants, de ma mère et de toute ma famille, je tiens encore une fois à vous remercier d’appuyer cette grande cause. Au lieu de me souhaiter bon anniversaire, c’est moi qui vous souhaite à vous une vie heureuse et pleine de santé», a conclu Céline.

Retrouvez dans «Les 50 ans de Céline» des lettres touchantes écrites par la mère de Céline Dion et son fils René-Charles, tout comme des dessins de ses jumeaux Eddy et Nelson.

Cet album de collection propose 108 pages de contenu qui présente les moments marquants de la vie de la diva et plus de 250 photos, dont plusieurs qui n'ont jamais été publiées.

L’album de collection «Les 50 ans de Céline» est disponible en kiosque dès le 15 mars ou en ligne: jemagazine.ca/celine