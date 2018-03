Des hôpitaux forcés de piger dans vos poches pour boucler leur budget

Des hôpitaux québécois doivent se tourner vers les fondations et les revenus de stationnement pour boucler leur budget.

C'est ce que mettent en lumière des chiffres obtenus par le Parti québécois grâce à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur lesquels TVA a pu se baser pour obtenir ses propres informations.

La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal a dû verser 2 393 903 $ pour éviter le déficit du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, l'année dernière.

Même chose pour l'hôpital Sainte-Justine qui a reçu 1 209 443 $ de sa fondation pour réduire son déficit. Ces deux organismes gèrent les stationnements (ou une partie des stationnements) des établissements auxquels ils sont rattachés.

«C'est une taxe déguisée», a déploré la députée péquiste Diane Lamarre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins.

Cette dernière estime que «les gestionnaires sont pris à la gorge. [Le ministre de la Santé] Gaétan Barrette leur a dit qu'ils peuvent équilibrer leurs budgets en utilisant les revenus de stationnements».

Le Parti québécois n'hésite pas à qualifier de «dérive» cette situation.

Dans les documents obtenus, on constate que les revenus générés par les stationnements ont augmenté dans 21 établissements de santé à travers le Québec.

Le ministère de la Santé précise que tous les stationnements sont balisés par une directive ministérielle.

La tarification doit: tenir compte de l'environnement de l'établissement (milieu urbain ou pas) ; tenir compte du type de clientèle que dessert le stationnement (CHSLD, bénévole, médecins, employés, etc.); prévoir une période de gratuité d'au moins 30 minutes ; moduler la tarification de manière à atteindre le tarif maximal pour une journée après minimalement quatre heures d’utilisation ; offrir des forfaits à tarifs réduits, notamment des laissez-passer hebdomadaires et mensuels, ainsi que des carnets de billets à tarifs réduits, des billets de stationnement journaliers avec entrées et sorties illimitées transférables d’une installation à une autre de l’établissement.