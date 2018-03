Desjardins change de logo

Le Mouvement Desjardins change d’image. Dès le 26 mars, un nouveau logo fera son apparition sur les différentes plateformes transactionnelles de la coopérative de services financiers.

«C’est une évolution. Après 40 ans, une petite mise à jour s’imposait», a confirmé au Journal la directrice principale Marque au Mouvement Desjardins, Brigitte Roberge.

Gracieuseté

Le Mouvement Desjardins dit n’avoir pas retouché à son logo depuis la fin des années 70.

Selon Mme Roberge, la nouvelle empreinte de Desjardins se démarquera plus facilement sur les plateformes numériques et mobiles.

«Nous avons fait évoluer notre logo afin de le rendre plus simple et plus visible sur les outils numériques utilisés par nos membres et clients», a-t-elle indiqué.

Le nouveau logo «plus rond» a toutefois conservé les alvéoles de la signature actuelle du Mouvement Desjardins. Des alvéoles qui ne vont pas sans rappeler le travail de coopération des abeilles dans une ruche.

Un an de travail

En partenariat avec la firme LG2, Desjardins dit avoir travaillé pendant plus d’une année à la refonte de son image de marque.

Des esquisses ont été présentées lors de séances de groupes de discussion. La haute direction de Desjardins a finalement donné son feu vert au changement de logo il y a quelques semaines.

La direction de Desjardins précise que ce changement d’image se fera graduellement au fil du temps.

«Ce changement se fera de façon responsable. On ne changera pas du jour au lendemain toutes les enseignes extérieures du Mouvement. Tout cela va se faire sur quelques années», a précisé Mme Roberge.

Résultats

Rappelons que Desjardins a vu ses excédents avant ristournes augmenter de 379 millions $ pour atteindre 2,151 milliards $ en 2017.

Avec ces résultats, Desjardins croit être en mesure de retourner 320 millions $ en ristournes dans la collectivité cette année, dont 202 millions $ directement dans les comptes personnels de ses membres.