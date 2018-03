Elle plaide coupable de complicité... puis change d'idée

Une femme qui a reconnu, en juin 2017, avoir «donné le feu vert» à son conjoint pour qu’il puisse agresser sexuellement leur gardienne veut maintenant retirer son plaidoyer de culpabilité.

C’est en claudiquant que Déane Beauchamp, 39 ans, s’est présentée devant le juge Pierre Rousseau, qui est saisi du dossier. Si le magistrat s’attendait à voir les avocats plaider sur la peine, le nouvel avocat de Mme Beauchamp, Me Frédéric Rousseau, a plutôt annoncé qu’il souhaitait se retirer du dossier.

Selon ce qu’il a expliqué à la Cour, le «mandat» que lui a donné sa cliente le met «mal à l’aise» puisque, «tout comme son conjoint, madame ne souhaite plus plaider coupable», a-t-il dit.

Pour sa part, la représentante du ministère public, Me Sonia Lapointe, a exprimé son mécontentement en rappelant au juge que, depuis le plaidoyer de culpabilité, neuf mois s’étaient écoulés et que l’accusée avait eu le «bénéfice» d’entendre la plaignante venir témoigner dans le cadre de l’enquête préliminaire.

«Madame a le droit de se faire représenter par un avocat, mais elle n’a pas le droit de faire stagner les choses pour éviter la finalité, et j’ai l’impression que, présentement, c’est ce qu’elle fait», a-t-elle mentionné. Ce à quoi le juge a ajouté que lui aussi avait «l’impression que madame ne voulait pas que ça fonctionne».

Il a donc reporté le dossier au 9 avril prochain, date à laquelle Me Rousseau et le nouvel avocat de l’accusée devront se présenter.

Reporté pour une septième fois

Rappelons que la semaine dernière, pour la septième fois depuis son plaidoyer de culpabilité, Sylvain Brousseau, le conjoint de Mme Beauchamp, a réussi à faire reporter l’étape des observations sur la peine, prétextant ne trouver personne pour le représenter.

Finalement, Me David Monaghan a accepté de prendre la cause à la volée et il a annoncé qu’à la prochaine date, il présentera une requête «en retrait de plaidoyer de culpabilité».