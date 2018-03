Hydro-Québec prête pour les crues printanières

Un an après les inondations exceptionnelles du printemps dernier, Hydro-Québec se prépare en vue de la fonte des neiges pour limiter l’impact sur la population.

Les experts de la société d’État se font rassurants : il reste moins de neige que l’an dernier, ce qui va donner un coup de pouce. Fait à noter, environ 60% de l’eau des crues sont le résultat de la pluie et des conditions météo.

Hydro-Québec a indiqué qu’elle a déjà commencé à vider l’eau de ses réservoirs en prévision des crues reliées à la fonte des neiges, dans les prochaines semaines.

Les responsables de la société d’État ont réexpliqué lors d’un point de presse à la centrale Carillon, à Saint-André-d’Argenteuil, que ces installations n’ont pas de réservoir. On ne peut donc pas s’en servir pour moduler le débit de l’eau et limiter la montée des eaux.

Rappelons qu’au moment des inondations en 2017, plusieurs sinistrés estimaient que l’ouverture des vannes des barrages contribuait à faire augmenter le niveau de l’eau et empirait la situation.

«À l’année 2017, on a eu une crue exceptionnelle, explique la directrice de la planification de la production, Julie Sbeghen. Des crues exceptionnelles, même si on vit des conditions extrêmes, normalement ça ne se produit pas chaque année. C’est la bonne nouvelle. On s’y prépare de toute façon et on va faire une gestion rigoureuse en temps réel.»

Hydro-Québec a maintenu jeudi qu’elle n’aurait rien pu faire de mieux l’an dernier pour atténuer les impacts des crues historiques de l’an dernier.

En Mauricie aussi

Les projections à ce moment-ci apparaissent rassurantes pour la Mauricie à moins que le printemps ne soit particulièrement pluvieux ou que de grandes chaleurs ne précipitent la fonte des neiges.

Au 1er mars dernier, les techniciens de la société d'État ont observé que le couvert de neige dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice était plus épais de 10% à 20% que la moyenne. Il y a toutefois moins d'accumulations qu'en 2016 et qu'en 2017 ce qui est bon signe.

Au printemps 2017 la Mauricie avait connu ses pires inondations printanières en 43 ans.

Comme cela se fait toujours, Hydro-Québec a aussi vidangé ses principaux réservoirs de la Saint-Maurice afin de libérer de l'espace.

«Cette année, on a fait les mêmes gestes que l'an dernier. On a décru nos réservoirs. On s'est assuré qu'ils soient au minimum pour accueillir la pluie. C'est ce qu'on a fait à Mattawin, dans les Manouane et également à Gouin», explique Denis Bérubé, directeur intérimaire d'Hydro-Québec en Mauricie.

La société estime que les gestes qu'elle a posés l’an dernier pour contrôler le débit de la Saint-Maurice ont malgré tout réduit de moitié l'impact des débordements.