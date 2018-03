L'ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille dit être «soulagé»

L'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, qui a été arrêté jeudi pour corruption dit ne pas avoir été surpris, mais plutôt «soulagé» lorsqu'il est sorti du quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal en début de soirée.

«Je ne suis pas surpris, je suis soulagé ça fait un an et demi, on sait où est-ce qu'on s'en va» a-t-il lancé.

Questionné à savoir s'ils avaient quelque chose à dire à ceux qui l'avaient élu, l'ex-maire a affirmé: «Ils m'ont fait confiance pendant 19 ans, je pense que je les ai bien servis.»

Il ne s'est pas étendu sur les motifs de son arrestation par l'Unité permanente anticorruption. «J'ai des choses à régler par rapport à ce qui se passe avec l'UPAC, vous connaissez le dossier, alors je ne ferai pas plus de commentaires», a-t-il ajouté.

L'ex-maire et quatre autres personnes pour leur participation à un stratagème de corruption allégué.

Les policiers ont arrêté l’ex-chef de cabinet du maire, l’ex-directeur général de la Ville, l’entrepreneur Normand Trudel ainsi que l’ingénieur Jean Leroux. Plus tard en matinée, l’ex-maire Jean-Marc Robitaille a été interpellé.