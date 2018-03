La famille d'un homme de 91 ans dénonce un cas de maltraitance

Une caméra installée dans la chambre d'un homme de 91 ans dans un CHSLD privé de Repentigny est au coeur d'un litige entre la famille du résident et le syndicat des employés.

Inquiète de voir que son père qui est atteint d'Alzheimer avec des marques au visage, Ginette Landry a installé une caméra cachée dans sa chambre.

Théophile Landry est souvent agité lors du coucher. «Ils mettaient sa jaquette, ils prenaient sa jaquette, puis ils serraient jusqu'au cou, comme une camisole de force. Puis vu qu'il ne marche presque plus, ils le traînaient de la porte jusqu'ici par la couche et la camisole de force», affirme Mme Landry.

Pour ce geste, les deux préposées ont été suspendues quelques jours sans salaire. En janvier, la famille a porté plainte à la police pour voies de fait et attend de savoir si un procureur portera des accusations.

Sur les images, on peut également voir des employés qui usent de force pour installer l'homme dans son lit. «Ils ne l'assoyaient pas dans le lit: ils le "pitchaient" dans le lit. Puis quand mon père se débattait, bien là, ils le laissaient là et s'en allaient», ajoute Mme Landry.

En juillet dernier, la direction du centre a même été obligée de congédier une infirmière auxiliaire et une infirmière.

Le syndicat des Teamsters, qui représente les employés de ce CHSLD privé de Repentigny, a contacté TVA pour dénoncer un climat de terreur qui dure depuis des mois au troisième étage de l'établissement.

«La direction de l'établissement ne met pas tout ce qui est nécessaire en place pour protéger les travailleurs et les résidents d'une famille qui fait la pluie et le beau temps sur cet étage-là», affirme Stéphane Lacroix, directeur des communications de Teamsters.

La direction comprend que les employés sont inquiets et demande des budgets supplémentaires pour embaucher davantage de préposés, car les cas sont de plus en plus lourds.

Le commissaire aux plaintes a déjà donné raison à la famille. Elle attend maintenant un rapport du Protecteur du citoyen.