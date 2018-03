Au moins trois arrestations et des vitrines fracassées

Entre 200 et 300 manifestants ont pris part jeudi soir à la manifestation organisée tous les 15 mars par le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP). Et l’événement ne s’est pas déroulé dans le calme, alors que plusieurs commerces du Village gai ont été vandalisés et que des policiers et au moins un citoyen ont été blessés par des projectiles.

Au moins trois arrestations ont été réalisées dans le cadre de cette manifestation où les participants étaient invités à exprimer leur «colère face à la police du Québec qui se nourrit de la répression, du profilage et de la brutalité», pouvait-on lire sur la page Facebook de l’événement.

Erik Peters/AGENCE QMI Une manifestation contre la brutalité policière s'est déroulée ce soir sur le territoire de Montréal.Le 15 Mars 2018. ERIK PETERS/AGENCE QMI



MAXIME DELAND/AGENCE QMI Une fois de plus, la manifestation annuelle contre la brutalité policière a donné lieu à des affrontements entre manifestants et policiers et à de la casse, au centre-ville de Montréal, le jeudi 15 mars 2018. Sur la photo, les policiers de l'escouade anti-émeute disperse la foule, à l'angle des rues Sainte-Catherine Est et Amherst. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Lors d’un bilan provisoire vers 22 h, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué qu’au moins trois individus ont été interpellés concernant des règlements municipaux et des vitrines de commerces de la rue Sainte-Catherine Est ont volé en morceaux. C’est notamment le cas du café Second Cup et de la succursale de la Banque Laurentienne.

«Plusieurs méfaits ont été commis, de même que des agressions armées envers les policiers. Les gens se sont dispersés dans toutes les directions, alors nous avons dû patrouiller dans plusieurs rues du secteur», a indiqué l’agent Manuel Couture du SPVM.

Des projectiles ont en effet été lancés contre les forces de l’ordre, blessant trois policiers, ainsi qu'un citoyen qui se trouvait sur place.

Centre-Ville (Ste-Catherine et Beaudry ) avis donné à la foule de #Manifencours du #COBP : En raison des infractions commises, nous ordonnons aux manifestants de se disperser et quitter les lieux immédiatement. Une intervention policière est imminente.

^CC — Police Montréal (@SPVM) March 16, 2018

La police avait demandé aux gens de se disperser en milieu de soirée, rue Sainte-Catherine Est, alors que la manifestation débutée au parc La Fontaine venait de gagner le Village gai.

«En raison des infractions commises, nous ordonnons aux manifestants de se disperser et de quitter les lieux immédiatement. Une intervention policière est imminente», écrivait la police sur Twitter vers 20 h 30.