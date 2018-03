Le CH n'a pu surprendre les Penguins

Jacob de la Rose avait comme mandat de ralentir Sidney Crosby. Jordie Benn et Brett Lernout faisaient des présences régulières contre le trio de Derick Brassard, Phil Kessel et Bryan Rust. Sur papier, ce duel entre les doubles champions en titre et le Canadien ressemblait à un choc des plus inégaux.

Le CH a pratiquement déjoué la logique pour cette première visite des Penguins au Centre Bell cette saison. Malgré un déséquilibre des forces, le Tricolore a subi un revers respectable de 5 à 3.

À égalité 3 à 3 jusqu’à la 52e minute, Patric Hornqvist a brisé la possible victoire miracle des «Glorieux» en marquant son deuxième but de la rencontre. Le Suédois a redirigé une frappe de son compatriote Carl Hagelin pour déjouer le valeureux Antti Niemi qui a encore une fois connu une bonne sortie.

Rust a complété la marque quelques minutes plus tard dans un filet désert.

«J’ai aimé le fait que nous n’avons jamais abandonné contre une très bonne équipe, a dit l’ailier Nicolas Deslauriers. Nous avions de bonnes confrontations. Le trio de Jonathan Drouin a fait du bon travail contre celui de Malkin et c’était la même chose pour de la Rose contre Crosby. Mais nous n’avons pas obtenu assez de tirs (39-20 pour les Penguins).»

Au diable la fatigue

Arrivés au petit matin à Montréal en raison d’un match la veille à 20 h au Madison Square Garden, les Penguins ont fini par faire parler leur immense talent. Si Crosby n’a pas opéré sa magie habituelle, Evgeni Malkin, Kessel et Hornqvist ont fait des ravages.

Malkin, qui a atteint le plateau des 40 buts pour la troisième fois de sa carrière, a terminé le match avec un but et une passe. Idem pour Kessel.

Le meilleur de Jacob

Claude Julien avait misé sur de la Rose pour être l’ombre de Crosby. Très souvent critiqué depuis le début de la saison, le numéro 25 a joué son rôle à merveille face au capitaine des Penguins.

Depuis le départ de Tomas Plekanec pour Toronto, de la Rose reçoit des mandats défensifs plus régulièrement et il se débrouille bien. Il gagne des points pour l’an prochain.

«C’était un beau défi, mais j’aime les défis, a raconté le choix de deuxième tour au repêchage de 2013. Notre trio a fini avec un dossier de +1, c’est quand même bien. Nous aurions aimé gagner le match, mais il y a aussi du positif.»

«Jacob peut retourner à la maison avec le sentiment du devoir accompli, a renchéri le vétéran Brendan Gallagher. Ce n’est pas facile de jouer contre le meilleur joueur au monde. Je trouve qu’il a fait tout un travail pour le ralentir en plus de générer des chances de marquer. Il a le potentiel pour devenir un bon joueur et il profite maintenant de sa chance. Il est grand, gros, intelligent et il patine bien. Quand il place les morceaux du casse-tête ensemble, il devient très efficace.»

Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen, les partenaires de trio de de la Rose, ont aussi mérité une étoile à leur cahier. En plus des responsabilités défensives, ils ont généré de l’attaque avec un but pour Lehkonen et deux passes pour Galchenyuk.

Si de la Rose devait surveiller Crosby, Drouin n’avait pas la vie plus facile contre Malkin. Pour un deuxième match d’affilée, le Québécois a gagné la majorité de ses mises en jeu (79 %). Julien a reconnu son bon travail après la rencontre en rappelant qu’il remarque une amélioration constante du jeu de Drouin dans son propre territoire.