Le fédéral doit clarifier ses intentions, selon le directeur du budget

Devant l’abandon du plan de retour à l’équilibre budgétaire et l’absence d’une cible précise de réduction du poids de la dette, le directeur parlementaire du budget invite les députés fédéraux à questionner le gouvernement sur ses intentions.

Dans un rapport sur le budget 2018, le chien de garde des finances canadiennes souligne que le flou entretenu par le fédéral sur ces enjeux contrevient aux objectifs formulés dans la lettre de mandat du ministre des Finances Bill Morneau.

Le DPB rappelle que, dans sa lettre de mandat, le premier ministre demande explicitement au ministre de «s’assurer que notre plan fiscal est viable en respectant nos cibles fiscales, qui sont d’équilibrer le budget en 2019-2020 et de réduire le rapport entre la dette fédérale et le PIB tout au long de notre mandat».

Ottawa a toutefois abandonné dans son budget 2016 son intention d’atteindre le déficit zéro en 2019-2020. Il n’a maintenant plus d’échéancier.

Le même budget parlait d’une réduction du ratio de la dette fédérale par rapport au PIB «à un niveau inférieur sur une période de cinq ans se terminant en 2020-2021».

Or, «malgré les promesses faites dans la lettre de mandat du ministre des Finances et le budget de 2016, le gouvernement n’a pas explicitement fait mention de ses cibles financières dans les énoncés économiques de l’automne et les budgets subséquents, y compris le budget de 2018», constate le DPB.

Pas de plan pour les infrastructures

Le rapport publié jeudi soulève aussi le fait que le gouvernement n’a pas de plan précis quant aux dépenses de son programme d’infrastructures d’une valeur de 186,7 milliards $ sur douze ans.

Malgré une mise à jour dans le budget 2018, le portrait reste incomplet. «Le DPB a demandé le plan révisé du gouvernement pour cette enveloppe de 186,7 milliards $. Le plan n’existe pas encore», peut-on lire dans le document.

Le directeur du budget relève également que depuis leur annonce en 2016, «les dépenses d’infrastructure ont été sujettes à des retards et elles n’ont pas été aussi élevées que prévu au départ».

Selon le rapport, 24 % de l’argent annoncé depuis 2016 n’a pas été dépensé.