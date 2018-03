Le ministre de la Santé défend ses nouveaux menus

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette se défend et assure que les établissements respectent les délais de livraison des nouveaux menus en CHSLD, contrairement à ce qui est inscrit dans un document officiel de la Direction générale de la santé.

Le ministre réagissait au reportage du Journal publié ce matin qui lève le voile sur les retards d’implantation des nouveaux menus pour les ainés qui devait être complété partout au Québec d’ici le 31 mars.

Réorganisation difficile, délais, objectifs « irréalisables » et contrats sans appel d’offres avec le privé : les exemples sont nombreux pour justifier les retards des CIUSSS et les CIUSSS.

La date du 31 mars est bel et bien écrite noir sur blanc dans le manuel d’organisation de projet de la Direction générale des services des services sociaux portant le nom de : «projet de révision alimentaire en CHSLD».

Ce délai inscrit dans le document visait seulement certains établissements, a affirmé le ministre, assurant avoir toujours indiqué que l’implantation de cette réforme alimentaire verrait le jour avant la fin du présent mandat.

«Le ministre a toujours, et mainte fois, affirmé publiquement que la nouvelle offre alimentaire devrait être en place à la fin 2018», relate le cabinet dans un communiqué, citant des extraits pigés dans les journaux. Or, les citations choisies ont été dites avant l’envoi du document aux établissements, soit le 27 février 2017.

Désastre annoncé

Loin d’être surpris du chao qui semble régner dans le déploiement de la réforme alimentaire, le porte-parole en matière de santé à la CAQ, François Paradis, souffle qu’il s’agissait «d’un désastre annoncé».

«On a fait un gros show gastronomique. Le ministre s’est pourléché les babines en goutant ses nouveaux plats, ses nouvelles textures et ses nouveaux goûts en disant : on aura tous ça ! Encore là, le gouvernement n’atteint pas ses cibles», a-t-il martelé.

Il déplore que les établissements doivent se débrouiller avec un manque de ressource et un manque d’équipement. «Ça cause des maux de tête aux organisations. On ne leur a pas donné les moyens», estime le député de Lévis, désirant que le budget pour l’achat des aliments en CHSLD soit doublé.

Le chef du Parti québécois n’a pas été surpris d’apprendre les retards de livraison du projet. «Les libéraux nous ont habitués à annoncer des choses et à ne pas les faire», a-t-il dit.

Manque de mobilisation

Sur les ondes de LCN, le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, indique que le ministre fait du «bullying» avec les salariés, ce qui nuit à l’implantation des réformes.

«On veut pousser et forcer du monde à faire des affaires. C’est un peu le style «bullying» du ministre et je ne pense pas qu’il s’en cache maintenant. Mais, il n’y a rien de mieux qu’un leader qui est mobilisateur», a-t-il soutenu, croyant néanmoins à l’impact positif de ces nouveaux menus. «S’il avait eu ce talent de mobiliser les troupes, je suis convaincu, qu’on aurait mobilisé du monde et qu’on n’aurait pas ces embûches».

- Avec la collaboration de l’Agence QMI