Le ministre Fortin entend récupérer les 40 millions$ manquants

Le ministre des Transports, André Fortin, confirme qu'Ottawa a omis d'inclure 12 sociétés de transport dans le calcul de la part qui revient au Québec pour financer ses projets de transport collectif. Il entend ainsi récupérer les 40 millions$ manquants.

Comme révélé par notre Bureau parlementaire, la somme de 924 millions$ annoncée en 2016 par les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard pour le financement du transport en commun a été calculée sur la base de l’achalandage estimé par l’Association canadienne de transport urbain (ACTU).

Or, l’achalandage des sociétés de transports qui n’en sont pas membres, comme celles de Lévis, Saguenay, Trois-Rivières et des couronnes de Montréal, n’a pas été pris en compte. La part du Québec a donc été basée sur un portrait correspondant à seulement 94% de l’achalandage provincial réel, soit un manque à gagner de 6%.

Interrogé en chambre jeudi par le député péquiste Martin Ouellet, le ministre Fortin a confirmé que cela représente une somme de 40 millions$.

«Il y a effectivement une proportion supplémentaire que le Québec pourrait aller chercher, a d'abord rétorqué M. Fortin. Cette proportion supplémentaire là fait partie des demandes pour la deuxième phase du FITC (Fonds pour l'infrastructure de transport en commun), qui est présentement en négociation.»

À la demande du Québec

Le ministre Fortin a aussi révélé que c’est à la demande du Québec, que l’enveloppe a été calculée sur la base du nombre d’usagers, plutôt que sur la population.

«Lors de la négociation sur l'enveloppe totale, le Québec a demandé et le Québec a obtenu que l'enveloppe fédérale soit basée sur l'achalandage en transport en commun, et non sur la population. C'est donc dire que le Québec obtient 27% de l'enveloppe globale fédérale [de 3,4 milliards$] plutôt que 23%, si ça avait été basé sur la population.»

«Les Québécois se sont fait flouer»

Le député péquiste de René-Lévesque n’a pas manqué d’accuser le gouvernement Couillard d’avoir mal négocié l’entente, d’autant plus que quatre de ses ministres l’ont signée.

«Les Québécois se sont fait flouer de 40 millions, a dénoncé en chambre M. Ouellet. [...] Est-ce que ce sera rétroactif? Si on n'a pas ce 40 millions là, M. le ministre, quel projet de transport en commun ne verra pas le jour?»

«Le 40 millions$ fait partie des demandes du gouvernement du Québec, a finalement assuré M. Fortin. C’est une demande que nous formulons au gouvernement du Canada pour la négociation qui est présentement en cours.»