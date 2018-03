Le nouveau magasin Simons inauguré aux Galeries de la Capitale

Le détaillant de vêtements et d’accessoires de mode La Maison Simons inaugure jeudi une nouvelle génération de magasins aux Galeries de la Capitale, à Québec. Un investissement de 20 millions $.

Le grand patron Peter Simons dit avoir mis le paquet pour faire de cette succursale un rendez-vous incontournable avec les consommateurs. «C’est un magasin dont on est très fier et où on retrouve beaucoup de détails», a-t-il indiqué.

Lors de notre passage dans ce tout nouveau magasin de la chaîne, mercredi, des dizaines d’employés s’affairaient aux derniers préparatifs avant la grande ouverture.

Panneaux solaires, bornes de recharge pour véhicules électriques, stations de recharge pour cellulaires et station de dégustation de beignes font partie du mobilier de ce nouveau magasin de 80 000 pieds carrés.

La succursale devient le premier magasin de détail canadien à consommation énergétique nette zéro.

Avec ses 27 puits géothermiques, le système d’électricité solaire va générer plus de 1 300 000 kWh/année, soit l’équivalent de la consommation de 50 maisons.

Éléments décoratifs sur mesure

Tous les éléments décoratifs du magasin ont été fabriqués sur mesure par des artisans, assure M. Simons.

L’élément central est une œuvre de l’artiste Giorgia Volpe, fabriquée à partir de vêtements recyclés donnés par des clients, représentant une forêt inversée.

Ce nouveau concept de magasin fera inévitablement des petits au Québec.

Au cours des prochaines années, le détaillant a l’intention de rénover sa succursale de la rue Sainte-Catherine.

Peter Simons ne cache pas que l’entreprise familiale à capital fermé est à un point tournant, alors que l’arrivée de nouveaux actionnaires paraît inévitable.

«Tous les scénarios sont sur la table. J’essaie de trouver des partenaires qui ont une vision à long terme. Il nous faut du temps et de l’espace», dit-il.

Nouveau centre de distribution

Fondée à Québec en 1840, La Maison Simons planifie également la construction d’un nouveau centre de distribution à la fine pointe de la technologie, à Québec. L’investissement, qui se situera entre 125 et 150 millions $, devrait permettre la création d’au moins 200 emplois.

«Je rêve de garder mes magasins modernes et de construire notre centre de distribution. C’est une réalité. Pour rivaliser avec des joueurs du commerce du détail qui ont de gros actionnaires, il faut être efficace et compétitif. C’est par là que l’on va survivre», précise Peter Simons.

Une croissance à fond de train

Dernière ronde de financement : plus de 100 millions $

- Partenaires financiers : Banque Nationale et Banque de Montréal

- Nouveaux magasins en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec

Nouvelle ronde de financement à venir : 150 millions $

- Rénovation des magasins existants

- Construction d’un nouveau centre de distribution à Québec