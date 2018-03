«Le troisième lien, mais à n’importe quel prix», dit Véronyque Tremblay

Le gouvernement Couillard appuie le troisième lien, mais pas à n’importe quel prix, a indiqué Véronyque Tremblay.

«Ce que je vous dis, c’est que c’est sûr qu’on va respecter notre capacité de payer. C’est ce que j’ai dit. [...] Si ça n’avait aucun sens comme montant... mais pour l’instant on ne le sait pas», a affirmé la ministre déléguée aux Transports jeudi lors d’une mêlée de presse à la sortie du caucus libéral.

Mme Tremblay réagissait à l’annonce imminente du projet de tramway de plus de 3 milliards $ pour Québec. Elle a soutenu que Québec pouvait se permettre à la fois un tramway et le troisième lien.

Contrairement à Montréal, où on va de l’avant avec le nouveau pont Champlain, un train électrique et la ligne bleue du métro, plusieurs personnes à Québec mettent en opposition ces deux projets, a-t-elle déploré. Elle demande à la région de «voir plus grand». Du même souffle, Mme Tremblay rappelle que les coûts du troisième lien ne sont pas connus.

«C’est pour ça qu’on a annoncé une étude et on dossier d’opportunité. On va respecter les étapes», a-t-elle dit. Elle a précisé que même si le gouvernement Couillard a une «intention gouvernementale sérieuse» pour ce projet, l’aval final ne sera donné qu’après étude des résultats de cette enquête et que la capacité de payer du Québec sera tenue en compte.

«Il faut être raisonnable», dit la CAQ. La Coalition avenir Québec a aussi émis un bémol sur le prix du troisième lien. Lorsqu’un journaliste a demandé à la députée Geneviève Guilbault s’il y avait un coût maximal que la CAQ était prête à payer pour ce projet, elle a rétorqué qu'«il faut être raisonnable».

Pour connaître les coûts, «il faudra compléter l’étude et voir le résultat de l’étude», a-t-elle ajouté. François Legault a déjà pourtant affirmé que le projet de troisième lien serait lancé durant un premier mandat d’un gouvernement caquiste.