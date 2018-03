L’ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille recherché par l’UPAC

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a arrêté quatre personnes à Terrebonne jeudi matin, pour leur participation à un stratagème de corruption allégué par les autorités de la municipalité. L’ex-maire Jean-Marc Robitaille est recherché par la police.

Tôt en matinée, les policiers ont arrêté l’ex-chef de cabinet du maire, Daniel Bélec, ainsi que l’ex-directeur général de la Ville, Luc Papillon.

L’entrepreneur Normand Trudel a également été arrêté, ainsi que l’ingénieur Jean Leroux.

«Ces individus sont accusés de corruption dans les affaires municipales et d’abus de confiance, et ce, concernant un présumé système de partage de contrats qui visait à favoriser des firmes d’ingénieries ainsi que certains entrepreneurs, entre 2001 et 2012», précise l’UPAC dans un communiqué.

Un mandat d’arrestation vise Jean-Marc Robitaille, qui est actuellement recherché.