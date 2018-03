Main-d’œuvre recherchée dans les usines de fruits de mer

À un mois de l'ouverture de la pêche, les usines de transformations de fruits de mer sont à la recherche de main d'œuvre.

À Sept-Îles, la poissonnerie Fortier et Frères a réussi à combler presque tous les postes temporaires par le biais de multiples annonces et publications dans les réseaux sociaux et les médias locaux.

À l'usine de transformations du crabe Umek, dont les besoins de main-d'œuvre sont beaucoup plus importants, l'échelle salariale a été réajustée cette année pour attirer les candidats. Le salaire de base est passé de 12 à 15 $. Un service de transport pour les employés est disponible. La direction tente aussi d'améliorer l'image du travail en usine, considéré comme ardu. La directrice note que les améliorations technologiques apportées à l'usine permettent d'améliorer les conditions de travail en plus d'augmenter la productivité.