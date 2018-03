Mouvement Desjardins convoqué par l’Assemblée nationale

Les partis politiques à l’Assemblée nationale ont demandé jeudi au Mouvement Desjardins de venir s’expliquer en commission sur la fermeture annoncée de plusieurs comptoirs et guichets en région.

«Il y a eu plusieurs fermetures annoncées dans différentes municipalités et les parlementaires ont besoin de comprendre pourquoi et quelle est la stratégie [de Desjardins]», a expliqué Guy Ouellette, député libéral et président de la Commission de l’aménagement du territoire.

M. Ouellette a refusé de condamner la stratégie de Desjardins, se contentant d’affirmer que les élus avaient besoin de comprendre les intentions de la coopérative.

«Pour les gens en région, je pense que c’est très important», a-t-il ajouté.

La Commission n’en est pas à «contraindre» Desjardins à venir témoigner, bien qu’elle ne ferme pas la porte à cette possibilité si l’institution financière refuse l’invitation.

Outre Desjardins, la Commission souhaite également entendre la Fédération québécoise des municipalités et l’Association des banquiers.

En mode solution

Le député du Parti québécois Sylvain Gaudreault, à la base de cette initiative, s’est réjoui de l’intérêt qu’ont manifesté ses collègues pour le dossier.

«Ça va nous permettre d’identifier des solutions et nous souhaitons évidemment que le gouvernement puisse agir», a-t-il indiqué, lors d’une mêlée de presse, jeudi.

Même s’il est conscient que Desjardins et les banques sont des entreprises indépendantes du gouvernement, il croit qu’il y a «certainement une manière de voir comment on peut encore offrir des services financiers» en région.

«On ne veut pas cibler une seule institution, mais c’est sûr que Desjardins est une coopérative qui a été fondée pour être présente sur le territoire [...]. Donc Desjardins est particulièrement interpellée», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le député de Québec solidaire, Amir Khadir, a qualifié de «honteux» le choix de Desjardins et des banques de réduire les services en région.

«Malheureusement, la gangrène de la vision mercantile, toxique et affairiste a également gagné la direction du Mouvement Desjardins», a-t-il déploré.