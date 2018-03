Un jeune participant à l’émission American Idol s’est fait voler un baiser par l’une des plus grandes pop star de la planète, Katy Perry, en pleine audition.

Un bisou volé par Katy Perry

Le jeune homme avait raconté devant les trois juges qu’il n’avait jamais embrassé une fille.

La chanteuse a pris la balle au bond et a demandé au jeune de s’avancer et de l’embrasser sur la joue, en tournant la tête au dernier moment, et en lui offrant plutôt ses lèvres.

«Il vient d’un milieu très conservateur. C’est son choix, c’est son corps. Il se gardait pour sa promise et là il a perdu sa virginité à cause de Katy Perry!», a déploré Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«Imaginez si c’était l’inverse. Si un animateur avait embrassé une participante contre son gré, ce gars-là perdrait sa job! (...) C’est deux poids deux mesures, tout le temps», affirme le chroniqueur.

Richard Martineau souligne que le sexisme envers les hommes est bien réel, en donnant l’exemple de publicités dans lesquelles les hommes sont souvent dépeints comme des idiots.

«Imaginez l’inverse! Si c’était la fille qui était toujours la tarte. Misogynie, patriarcat! La parité c’est rien que sur un bord, c’est toujours deux poids deux mesures dans notre société. Je vais partir ''Le Front de libération des hommes''», conclut le chroniqueur en ajoutant «parce que c’est une femme, c’est dont ''cute''.»