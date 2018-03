Pneus d’été: attendez, l’hiver n’est pas fini

Dès demain, vous pourrez légalement vous débarrasser de vos pneus d’hiver jusqu’à l’automne prochain. Mais ne le faites pas.

Vous vous souvenez, le 15 mars de l’année dernière? La plus grosse tempête de neige de la saison s’abattait sur le Sud du Québec. Il y a exactement un an aujourd’hui, Montréal ressemblait à ça.

Selon les statistiques de CAA Québec, il tombe en moyenne 36 cm de neige en mars et 13 cm en avril à Montréal. À Québec, on parle d’une moyenne de 46 cm en mars et de 13 cm en avril.

Dans cette optique, il faudrait être plutôt fou pour laisser tomber ses pneus d’hiver tout de suite, non?

Et ce n’est même pas juste une question de neige. Même sur une chaussée parfaitement déblayée, un pneu d’été ne peut pas offrir des performances optimales quand la température descend sous 7 degrés Celsius.

Pas besoin de vous dire que des températures de moins de 7 degrés, c’est loin d’être rare en mars. Et même en avril.

Bref, même si l’envie vous prend de changer vos pneus d’hiver souvent trop bruyants pour retrouver vos semelles estivales, gardez-vous une petite gêne. Au nom de votre sécurité, mais aussi de celle des autres.

Faites-le, mais plus tard

Ceci étant dit, certains automobilistes pourraient être tentés de ne jamais se débarrasser de leurs pneus d’hiver et de les conserver tout l’été, jusqu’à ce que la neige revienne.

Encore une fois, mauvaise idée.

Quand le mercure monte à des températures plus chaudes, c’est le pneu d’hiver qui devient dangereux.

En été, la gomme plus molle des pneus d’hiver perd de ses capacités et augmente la distance nécessaire pour que votre véhicule puisse s’immobiliser. Dans une situation d’urgence où vous devriez freiner brusquement, des pneus d’hiver en été pourraient vous être fatals.

De plus, comme la semelle des pneus d’hiver est conçue pour travailler dans des conditions hivernales, son utilisation sur un bitume chaud entraîne une usure prématurée qui vous forcera à changer vos pneus plus rapidement. Ce n’est donc pas juste une question de sécurité, mais aussi de gros bon sens économique.

Bref, chausser sa voiture de bons pneus d’été est important. Mais avant de le faire, attendez que l’hiver nous laisse tranquille!