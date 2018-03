Touchant élan de générosité pour retrouver le petit Ariel

Touchés droit au cœur par la tragédie qui afflige la famille Kouakou, des dizaines de bénévoles d’un peu partout se sont spontanément amenés dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, jeudi, dans l’espoir d’aider à retrouver le garçonnet, qui est porté disparu depuis lundi.

«C’est important de le ramener à son papa et sa maman», a lancé Leticia, 7 ans, rencontrée jeudi près du poste de commandement de la police de Montréal, érigé sur le boulevard Gouin Ouest, non loin de la rue Poincaré.

Sa mère, pour qui rester assise sans rien faire n’était pas une option, tenait à amener sa fille afin de participer aux recherches près du parc des Bateliers. C’est le dernier endroit où Ariel, 10 ans, a été vu, selon la police.

Inconnus en renfort

De nombreux parents qui ne connaissent pas non plus la famille Kouakou se sont déplacés dans Ahuntsic-Cartierville jeudi dans l’espoir de pouvoir être utiles.

«Je suis rentrée travailler ce matin et je suis partie en faisant semblant d’être malade pour venir ici, a confié Stéphanie, elle-même maman d’un garçon de 10 ans, qui a préféré taire son nom de famille pour éviter les problèmes à son boulot. J’essaie de me mettre dans la tête de mon fils et de me demander où il serait allé à la place d’Ariel.»

Résidente de la Rive-Sud, Marie Charbonneau n’a pas non plus été capable de rester les bras croisés.

«J’ai vu un événement sur Facebook pour aider aux recherches, et c’était inconcevable pour moi de rester dans mon salon à regarder les nouvelles pour voir où ils sont rendus. Il fallait que je vienne», a raconté la mère de deux enfants, raquettes et bâtons de ski dans les mains.

Il y aura bientôt quatre jours que le jeune Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, manque à l’appel. La police de Montréal n’a pas l’intention d’abandonner les recherches de sitôt.

Elle invite une fois de plus les résidents de l'arrondissement à vérifier dans leur cour arrière, leur garage ou leur cabanon.

En bateau

Jeudi, une embarcation nautique a sillonné la rivière des Prairies, entre le parc des Bateliers et le barrage d’Hydro-Québec.

L’hélicoptère de la Sûreté du Québec a aussi été mis à contribution afin d’effectuer une exploration aérienne du secteur.

Des bénévoles formés en recherche ainsi que des policiers retraités ont aussi offert leur aide. Finalement, plus de 120 informations reçues du public ont été traitées. Malgré tout, les autorités n’ont toujours aucune idée de l’endroit où se trouve le garçon.

Toute information pertinente peut être transmise de façon confidentielle en composant le 514 393-1133 ou le 911.