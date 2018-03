Trois arrestations et plus de 80 kg de cocaïne saisis

Les policiers ont saisi une impressionnante quantité de cocaïne et arrêté trois suspects, dont la présumée tête dirigeante d’un réseau criminel lié aux Hells Angels, mercredi, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de l’opération ont notamment permis la saisie de plus de 80 kilos de cocaïne, diverses quantités de cannabis et de haschich, 30 armes à feu, 18 000 $ en argent et des téléphones cellulaires.

Patrick Duchesne, 45 ans, soupçonné d’être la tête dirigeante du réseau «directement relié aux membres des Hells Angels», a été épinglé et a comparu jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme sous des accusations en matière de stupéfiants.

Deux hommes de 36 ans et de 72 ans ont aussi été arrêtés lors de l’opération. Ils ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

La frappe a été menée par les policiers de l’Escouade régionale mixte de la Rive-Nord.