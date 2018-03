Trump avoue avoir dit n’importe quoi à Trudeau

Le président américain Donald Trump s’est vanté mercredi d’avoir menti à Justin Trudeau.

Il a avoué être fier d’avoir remis le premier ministre canadien Justin Trudeau à sa place, même s’il n’avait pas les bonnes informations, selon un enregistrement audio d’une rencontre de collecte de fonds avec ses partisans obtenu par le «Washington Post».

Trump raconte sur un ton moqueur une réunion qu’il a eue récemment avec M. Trudeau sur les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis.

« Il était si fier, j’ai donc dit “Faux Justin, vous en avez un [déficit commercial]”. Je n’en avais aucune idée! », a dit Donald Trump.

Tout au long de son anecdote, il qualifiait de façon péjorative Justin Trudeau de « nice guy » ou encore de « bel homme ».

Le président américain aurait même demandé à un de ses employés de vérifier les dires du premier ministre canadien. « Je ne le croyais pas. » Son employé serait revenu en confirmant la position de son patron. « “Et bien, monsieur, vous avez raison. Nous n'avons pas de déficit, mais cela n'inclut pas l'énergie et le bois et quand on l’inclut, nous perdons 17 milliards de dollars par année.” C’est incroyable! », a-t-il conclu.

Toutefois, selon un rapport économique du gouvernement américain, les États-Unis n’auraient pas de déficit commercial avec le Canada, contrairement à ce que Donald Trump a avancé mercredi devant ses partisans.