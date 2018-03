Carey Price veut revenir au jeu

Carey Price n’a absolument pas l’intention de faire un X sur la fin de la saison. Même s’il reste en attente du feu vert des médecins pour un retour au jeu, le numéro 31 du Canadien de Montréal a fait un pas de plus dans la bonne direction en accompagnant ses coéquipiers pour le voyage à Toronto.

À sa sortie d’un deuxième entraînement d’affilée avec ses coéquipiers, Price a parlé pour une première fois depuis sa blessure du 20 février contre les Flyers à Philadelphie. Atteint sur le côté du masque par un puissant tir du défenseur Shayne Gostisbehere, il a subi une commotion cérébrale.

«Je n’ai pas ressenti de symptômes avant le matin suivant, a raconté Price, vendredi. Je me sentais assez normal jusqu’à mon réveil le lendemain. J’étais un peu étourdi après avoir reçu le tir sur mon masque. Je pense que c’était visible. Je n’étais probablement pas trop normal. Mais je me sentais bien et j’étais conscient de ce qui venait d’arriver. J’ai décidé de continuer à jouer. C’est le lendemain que je ne me sentais pas bien.»

Le 4 novembre dernier à Winnipeg, Al Montoya avait également terminé une rencontre après avoir bloqué avec son masque une frappe du géant Dustin Byfuglien, des Jets de Winnipeg. Quelques jours plus tard, Montoya se retrouvait à l’infirmerie en raison des symptômes d’une commotion cérébrale.

Même s’il reconnaît avoir vu des étoiles après le tir de Gostisbehere, Price a refusé de critiquer le travail du surveillant de la Ligue nationale qui agissait comme «spotter» dans les gradins du Wells Fargo Center.

«Même si j’avais visité la chambre noire [la quiet room], je ne crois pas que ça aurait changé quelque chose, a répliqué le gardien originaire d’Anahim Lake. J’étais alerte et au courant de ce qui se déroulait. Je n’ai pas ressenti les symptômes immédiatement. Je ne crois pas qu’un test aurait changé le résultat immédiat. Les spotters n’ont pas un rôle facile. Tu ne peux pas devenir si le gars est blessé sérieusement, sauf si tu vois ses yeux tourner derrière sa tête. Dans mon cas, mon masque a fait le travail, puisqu’il m’a sauvé de me craquer le crâne!»

Finir sur une bonne note

Absent pour les 12 derniers matchs des siens, Price aimerait renouer avec l’action d’ici les prochains jours. À Toronto, il devra se contenter du rôle de troisième gardien derrière Charlie Lindgren et Antti Niemi.

«C’est bon de retourner avec les gars pour un voyage, a-t-il dit. Je me sentais assez seul depuis un bon moment. Je me sens bien, mais je suis fatigué. Quand tu reviens d’une blessure, ça prend toujours du temps pour retrouver ta condition physique.»

Avec une saison déjà à l’eau et en considérant les dangers au retour d’une commotion, le CH aurait pu envisager le scénario d’un repos complet pour Price d’ici les 11 derniers matchs du calendrier. Mais, ce ne sera pas le cas.

«Non, nous n’avons jamais eu cette discussion, a-t-il souligné. Pour moi, que l’équipe soit dans la course aux séries ou non, je devais d’abord prendre soin de ma tête. Une fois que je me sens mieux, je veux jouer avant la fin de la saison.»

«C’est clairement une saison frustrante pour tout le monde, a-t-il poursuivi. Je crois que nous avons appris des leçons cette année et nous serons motivés cet été. Nous aimerions finir l’année sur une bonne note. C’est l’objectif. L’été sera long.