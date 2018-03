«Cours Toutoune». Loin de choquer avec son titre, le livre de Geneviève Gagnon a connu un tel succès, que la femme lance sa suite Cours Toutoune 2 Aime-toi, un pas à la fois! Bouger change la vie, augmente même la libido promet son auteure.

«C’est une parodie de l’émission Cours toujours de Dominic Arpin qui m’a donné le goût de courir. Cette émission était tellement bonne. Je suis partie avec mon cellulaire dans un sentier et j’ai dit : Cours Toutoune. On est toute la toute de quelqu’un. On a toute une toutoune qui dort en nous», rigole Geneviève Gagnon en entrevue à Denis Lévesque.

«Il ne faut pas se victimiser et attendre des miracles. Beaucoup de femmes ne s’aiment pas. Si tu ne t’aimes pas, fais quelque chose. On a 100% le contrôle de soi-même. Sinon, accepte-toi. On peut être jolie joufflue et en forme. Sinon, regarde ce que tu manges, bois de l’eau et fais de l’exercice», suggère-t-elle.

«Tu te sens sexy»

Cette dernière parle de l’importance de la motivation, de l’acceptation. «Il faut trouver pourquoi on n’a plus de motivation. Qu’est qui te motive à ne rien faire? Une bonne marche rapide de 30 minutes par jour ou une petite course tranquille va changer ta vie, augmenter ta confiance, te faire te trouver belle.»

Bouger décuple la libido promet Geneviève Gagnon. «En vieillissant, on ramollit, on se trouve moins belle et la libido baisse. Juste bouger, on dirait que tu te transformes en belle grande blonde pulpeuse. Ta confiance augmente, ton attitude, ton désir. Tu te sens sexy.»

La femme est très présente sur les médias sociaux avec l'humour qui la caractérise, fait des conférences et propose même une application Cours Toutoune. «Ca s’appelle Du sofa au 5 km. Tout le monde peut le faire. Ca va amener les gens à courir 5 km pour la première fois de leur vie. On entend ma voix, c’est à la Cours Toutoune», dit Geneviève Gagnon le sourire aux lèvres.