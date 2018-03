Du crabe des neiges pour Pâques

Les Bas-Laurentiens et les Gaspésiens pourront se procurer le convoité crabe des neiges juste à temps pour Pâques. Dans la zone 17, située dans l'estuaire du Saint-Laurent, les crabiers largueront les amarres le 27 mars, sur le coup de 5h, afin d'entreprendre la nouvelle saison de pêche.

Si les conditions météo permettent le départ, les premières cargaisons devraient arriver sur la terre ferme le 28 mars.

«Ce sont les glaces qui auraient pu nous retarder. À l’heure actuelle, les conditions des glaces sont bonnes. On a eu un appel conférence là-dessus. On a eu un comité de glaces. Les gars sont tous d’accord, parce qu’il n’y a pas juste Rimouski qui part à la pêche, il y a Les Escoumins, Tourelle, Matane et Baie-Comeau», a expliqué René Landry, président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17.

Les préparatifs vont bon train pour les pêcheurs à plus de 10 jours du départ pour la saison 2018 de la pêche aux crabes. Les bateaux seront mis à l'eau au cours des prochains jours.

«Il faut préparer nos casiers. Ils sont déjà prêts à l’emploi, mais il faut amener cela au quai, mettre les bateaux à l’eau, préparer les équipages aussi, il n’y a pas juste la machinerie qu’il faut réveiller», a illustré le pêcheur Marc Doucet.

La pêche dure environ un mois et demi. Les travailleurs sont en action jour et nuit durant cette période. Le recrutement des aides-pêcheurs est parfois un défi.

«C’est sûr, c’est assez difficile des fois de recruter des jeunes qui veulent travailler là-dedans, mais on réussit quand même à se trouver du monde. C’est sûr qu’on aimerait avoir des gens formés un peu», a expliqué M. Doucet.

Engouement dans les poissonneries

Les consommateurs attendent le fameux crabe avec impatience chaque année. À la poissonnerie Gagnon de Rimouski, il s’agit d’une période très occupée où la demande est très forte.

Le téléphone ne dérougit pas dans les jours précédents la livraison de la première cargaison. Les employés répondent à près de 300 appels par jour.

«À partir de fin mars début avril, c’est fou. Tout le mois d’avril. C’est vraiment fort. On ne sait pas comment il va y avoir de crabes à bord. On ne le sait jamais, c’est pour ça qu’on se croise les doigts», a dit Éric St-Laurent, gérant de la Poissonnerie Gagnon.

Cette année, la poissonnerie ne prend pas de réservations dans la première semaine de la pêche aux crabes en raison de la trop forte demande.