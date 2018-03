Front commun de Québec et des industries de l’acier et de l’aluminium

Le gouvernement du Québec et les industries de l’acier et de l’aluminium font front commun afin d’obtenir une exemption complète et permanente des droits de douanes imposés par les États-Unis plus tôt ce mois-ci.

Le 8 mars, le président Trump a signé le document autorisant l’imposition de droits de 25 % sur les importations américaines d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium. Il a toutefois choisi d'exclure temporairement le Canada et le Mexique à condition que le nouvel accord de libre-échange entre les trois pays soit conclu à sa satisfaction.

Vendredi, les ministres québécoises Dominique Anglade et Christine St-Pierre se sont réunies avec des représentants des secteurs de l'aluminium et de l'acier «donnant suite à l'intention du gouvernement du Québec de déployer tous les efforts nécessaires afin d'obtenir une exemption complète et permanente au regard des mesures protectionnistes des États-Unis». Au cours de la réunion, il a été convenu de «travailler de concert afin de défendre les intérêts des travailleurs et des entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium», ont indiqué les parties dans un communiqué conjoint.

Des représentants d'Alcoa, d'AluQuébec, d'ArcelorMittal Produits longs, de l'Association de l'aluminium du Canada, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, de Rio Tinto et Rio Tinto Fer et Titane, de Sorel Forge ainsi que du syndicat Unifor ont participé à la rencontre.

«Le Québec bénéficie d'une exclusion temporaire de l'imposition de tarifs de 10 % sur l'aluminium et de 25 % sur l'acier exportés aux États-Unis, a affirmé Dominique Anglade, vice-première ministre et ministre de l'Économie. Toutefois, ce n'est pas suffisant. Nous ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce que cette exemption soit complète et permanente. Nous travaillons donc de concert avec les représentants des secteurs québécois de l'aluminium et de l'acier, les différents ministères concernés et le gouvernement canadien afin de démontrer que de tels tarifs nuiraient à l'économie des deux côtés de la frontière.»

Québec a par ailleurs annoncé dans la foulée de la rencontre de vendredi que le conseiller stratégique Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada à Washington, a accepté de conseiller le gouvernement dans ce dossier. M. Chrétien agit déjà en tant que négociateur en chef du Québec pour le bois d'œuvre et le papier journal et d'imprimerie.