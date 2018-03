La pénurie de profs s’aggrave à Québec

La pénurie d’enseignants gagne Québec où ils sont de plus en plus nombreux à faire du «dépannage obligatoire» en remplaçant des collègues absents, fautes de suppléants.

La situation est toutefois loin d’être aussi criante que celle décrite dans la région de Montréal, mais toutes les commissions scolaires de Québec commencent néanmoins à être touchées par cette problématique, qui s’est amplifiée depuis le début de l’année scolaire. «C’est pire que pire cette année», lance Denis Simard, président du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec.

Le «dépannage obligatoire» consiste à utiliser des enseignants réguliers pour remplacer des collègues absents lorsqu’il est impossible de trouver des suppléants. Pendant que leurs élèves sont en éducation physique ou avec l’enseignant de musique, par exemple, ils doivent faire de la suppléance dans une autre classe pendant cette période.

Des enseignants avec qui Le Journal de Québec s’est entretenu ont raconté en avoir fait à quelques reprises depuis le début de l’année scolaire. «Avant, ça pouvait arriver en fin d’année scolaire, mais cette année, ç’a commencé dès le mois d’octobre. C’est préoccupant», lance une enseignante du primaire.

Nancy Gagné, qui enseigne en maternelle, raconte de son côté à quel point il devient difficile de s’absenter en cas de maladie. Cette année, il lui est arrivé deux fois d’être malade alors qu’aucun suppléant n’était disponible pour la remplacer. «La deuxième fois, je suis rentrée à l’école en après-midi, même si j’étais verte, parce que je ne voulais pas que mes élèves voient passer cinq personnes différentes dans la même journée», lance-t-elle.

Le dépannage obligatoire «entraîne une surcharge de travail pour les profs» et nuit à la qualité de l’enseignement, ajoute Denis Simard: «C’est un problème, c’est évident.»

Un casse-tête pour les commissions scolaires

À la commission scolaire de la Capitale, la porte-parole Marie-Élaine Dion affirme que la situation «n’est pas si alarmante», mais elle reconnaît que les remplacements «peuvent poser problème». Un comité de travail été mis en place récemment, afin de trouver des solutions qui pourraient être mises en place dès l’automne.

Du côté de la commission scolaire des Premières-Seigneuries, qui a été la seule à nous transmettre des chiffres à ce sujet, le nombre de périodes où des enseignants réguliers ont été obligés de faire du «dépannage obligatoire» est plus important cette année comparé à l’an passé, alors que l’année scolaire n’est même pas encore terminée.

La secrétaire générale, Martine Chouinard, explique que les besoins sont plus grands cette année en raison de l’augmentation du nombre d’élèves et de l’embauche d’enseignants supplémentaires pour de nouvelles mesures financées par le ministère de l’Éducation. «Les efforts sont véritablement faits pour qu’il y ait suffisamment de suppléants pour répondre à la demande», affirme-t-elle.

Le manque de suppléant touche aussi la commission scolaire des Découvreurs, une des plus favorisées de la province. Le système de «dépannage obligatoire» a été utilisé quelques fois l’an passé et se poursuit cette année, indique son porte-parole, Alain Vézina.

Or cette commission scolaire est considérée comme un milieu de travail privilégié, puisqu’on n’y retrouve aucune école située en milieu défavorisée et un taux de diplomation record, souligne le président du Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives, Jocelyn Noël. Elle est aussi en quelque sorte le «berceau» de l’Université Laval, qui est située dans le même secteur, puisqu’elle accueille plusieurs de ses stagiaires en enseignement, ajoute-t-il.

De son côté, la Fédération des commissions scolaires n’a pas de portrait global de la situation, mais son président, Alain Fortier, estime que la pénurie d’enseignants «doit commencer à se faire sentir partout». Ce dernier rappelle que la pénurie de main d’œuvre est un «fléau» qui touche plusieurs autres secteurs d’emploi au Québec.

Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Nombre de périodes qui ont dû être comblées en «dépannage obligatoire» au primaire:

2016-2017: 260 périodes (année complète)

2017-2018: 336 périodes (au 24 février 2018)

Une année scolaire complète compte environ 814 000 périodes.

Pendant ce temps, sur la Rive-Sud

À la commission scolaire des Navigateurs, qui couvre Lévis et les environs, on affirme que le manque de remplaçants n’est pas plus problématique cette année que les années précédentes.

«La situation n’est en rien comparable à celle décriée dans la région de Montréal», affirme sa porte-parole, Louise Boisvert.

Dans des secteurs plus éloignés, notamment dans Lotbinière, il arrive une ou deux fois par année que des écoles doivent trouver un plan B pour remplacer un enseignant, faute de suppléants. Mais ces cas, c’est davantage la distance qui cause problème, indique sa porte-parole, Louise Boisvert.

Au Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives, le son de cloche est toutefois différent. Son président, Jocelyn Noël, affirme que le manque de suppléants est «une problématique qui augmente de plus en plus depuis trois ans». La situation est particulièrement «dramatique» en formation professionnelle, ajoute-t-il.