Legault attendra à lundi avant de réagir au projet de transport structurant

Le chef caquiste François Legault attendra jusqu’à lundi prochain avant de réagir à l’annonce officielle du projet de transport structurant de la Ville de Québec, et cela, même si le maire Régis Labeaume lui en a présenté les grandes lignes, hier.

«M. Labeaume arrive avec un gros projet, je pense qu’il faut prendre le temps de l’étudier avant de dire si on est oui ou non d’accord», a expliqué le chef de la Coalition avenir Québec en entrevue avec notre Bureau parlementaire, tout juste avant d’aller à la rencontre du maire de Québec, Régis Labeaume, pour une présentation privée.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a eu droit lui aussi à la même primeur, hier, à la différence qu’il était accompagné par la députée péquiste Agnès Maltais.

Les députés de l’aile parlementaire caquiste ont pour leur part reçu la consigne de réserver leurs commentaires jusqu’au début de la semaine prochaine.

«Un projet de transport en commun à Québec, pourvu que ça desserve les banlieues, pourvu que ça desserve Lévis, nous, on est ouverts à regarder ça», a réitéré M. Legault.

Pas à n’importe quel prix

Par ailleurs, la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a laissé entendre, hier, que son gouvernement veut bien appuyer le projet de 3e lien, mais pas à n’importe quel prix.

«C’est que c’est sûr qu’on va respecter notre capacité de payer. C’est ce que j’ai dit. [...] Si ça n’avait aucun sens comme montant... mais pour l’instant, on ne le sait pas», a-t-elle indiqué, lors d’une mêlée de presse à la sortie du caucus libéral.

3e lien : «le chat sort du sac»

«Le chat vient de sortir du sac, a réagi M. Legault. Véronyque Tremblay vient de confirmer que c’est possible que les libéraux ne réalisent pas le 3e lien. Nous, on prend l’engagement que dans le prochain mandat, on va commencer à construire.»

«Bien oui. Il faut prendre la solution qui est la moins coûteuse», a nuancé M. Legault, qui s’est engagé, il y a un an, à le réaliser «coûte que coûte».

«Il y aura un 3e lien. Je répète la même chose aujourd’hui, a dit le chef de la CAQ. Et on prendra le scénario qui est le plus avantageux financièrement.»