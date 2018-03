L’huile de noix de coco retarderait l’Alzheimer

Des chercheurs québécois sont sur le point de conclure que l’huile de noix de coco purifiée peut retarder l’apparition de l’Alzheimer chez des personnes à risque de développer la maladie.

Avec l’âge, plusieurs personnes, et particulièrement celles qui souffrent d’Alzheimer, éprouvent de la difficulté à bien utiliser le glucose, qui agit comme carburant au cerveau.

Depuis 2015, le chercheur Stephen Cunnane dirige le projet «Benefic» au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke, qui vise à régler ce problème

Un simple supplément

L’équipe a constaté qu’un simple supplément alimentaire à base d’huile de noix de coco purifiée réussit à combler le déficit en glucose.

Pendant six mois, 50 personnes de 65 ans et plus avec un léger problème de mémoire devaient boire un liquide, matin et soir. Vingt-cinq d’entre elles buvaient une émulsion de lait avec de l’huile de noix de coco purifiée.

«On a choisi cette formule pour éviter les effets secondaires», explique l’agent de recherche Christian-Alexandre Castellano.

L’autre moitié du groupe consommait, sans le savoir, un liquide sans l’huile.

À la fin du projet, le taux de cétones, utilisées comme source d’énergie quand les réserves en sucres sont insuffisantes, avait doublé chez les participants qui buvaient le supplément avec l’huile de noix de coco purifiée.

Selon M. Castellano, ces derniers avaient aussi accru leur attention, leur mémoire et leur vitesse de traitement de l’information.

Un grand pas

Le projet entreprend actuellement une seconde phase, avec deux fois plus de participants, pour tirer des conclusions fermes.

Les chercheurs espèrent réussir à retarder avec un simple supplément alimentaire l’apparition de la maladie d’Alzheimer chez les personnes à risque. Ils souhaitent aussi contribuer à ce que les capacités des personnes déjà atteintes déclinent moins rapidement.