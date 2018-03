Moins de vacances pour les infirmières à Laval

Pour réduire les heures supplémentaires, environ deux fois moins d’infirmières de Laval qu’avant pourront être en congé pendant les vacances scolaires cet été, les privant de temps avec leurs enfants.

«On déshabille Pierre pour habiller Jean [...] Si [le CISSS de Laval] n’avait pas supprimé autant de postes ou s’il avait réussi à garder le personnel, on ne serait pas dans cette situation», déplore la présidente du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ), Isabelle Dumaine.

Désormais, seulement l’une d’entre elles sur la majorité des équipes de travail peut partir en vacances à la fois pendant la période estivale, plutôt que deux comme par le passé. Hier soir, des infirmières ont dénoncé cette nouvelle consigne lors d’une rencontre du conseil d’administration. Ce nouveau ras-le-bol survient alors que les syndicats et le gouvernement cherchent des façons d’améliorer les conditions de travail des infirmières et de pourvoir aux postes vacants.

Première fois

Mme Duhaime dit que cet été, cette gestion des horaires est si répandue, qu’elle touche environ 2400 des 2500 membres qu’elle représente.

«On a l’impression que l’employeur va comprendre qu’on a besoin d’une qualité de vie, mais il en rajoute toujours une couche de plus», lance-t-elle.

Infirmière en CLSC pour des soins à domicile depuis 13 ans, Anne-Marie Brousseau devra se contenter pour la première fois d’une semaine avec ses deux enfants pendant les vacances scolaires.

Elle est cinquième dans son équipe de sept infirmières et elle a sauté sur la seule semaine encore libre de juillet à août pour passer un peu de temps en famille.

«Je suis démotivée, souffle-t-elle. On se donne corps et âme toute l’année, on ne compte pas les heures pour espérer avoir un bonbon pendant l’été», dit-elle.

Assurer le service

La présidente du syndicat souligne que des équipes allant jusqu’à 11 infirmières devront prendre leurs vacances une à la fois pour la période du 15 mai au 15 octobre. Si ce quota minimal était déjà courant en hôpital, les «CLSC y goûtent tout autant» cette année.

Pour sa part, le porte-parole du CISSS de Laval, Pierre-Yves Séguin, dit que les décisions sont prises « par équipe, par quart de travail et type d’emploi».