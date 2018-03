Une histoire de «génies» s’est conclue avec une sentence mercredi, aux États-Unis.

Une Américaine de 20 ans a été condamnée à six mois de prison pour avoir abattu en juin son petit ami tandis qu’ils filmaient une vidéo destinée à les rendre célèbres sur internet.

Dans son commentaire, Mario Dumont avait peu de mots, et beaucoup de soupirs de découragement pour parler de cette affaire.

«On est brillants, on fait des coups d’éclat pour montrer cela sur YouTube. On veut montrer au monde comment on est forts», a ironisé Mario Dumont.

Le jeune homme Pedro Ruiz s’était mis une encyclopédie sur la poitrine.

«Ce qu’ils voulaient prouver, c’est qu’une encyclopédie peut arrêter une balle. L’encyclopédie n’était pas assez épaisse? Je ne sais pas quoi vous dire. Le gars est mort, elle était enceinte de son deuxième enfant (soupir).»

Le magistrat s’est retrouvé à juger cette cause pour le moins particulière.

Tout pour le vedettariat

«Tout indique dans la preuve que le type était parfaitement consentant. Il voulait qu’elle tire dans le cadre de la préparation du coup d’éclat...On ne peut pas la tenir criminelle», détaille Mario Dumont.

«Pedro et moi allons probablement enregistrer l'une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées», avait écrit la jeune femme sur Twitter le jour de drame. «SON idée, pas la MIENNE».

Le couple aspirait à devenir des vedettes d'internet et espérait que la vidéo fasse décoller leur chaîne YouTube. Avant de filmer, Pedro Ruiz avait montré pour preuve à sa petite amie un autre livre qui présentait un impact de balle sur une face et était intact sur l'autre, a expliqué la police.

«Je suppose qu’on peut dire qu’elle a probablement eu sa sentence en tuant accidentellement son chum. Mais.. ça va s’arrêter où? C’est quoi la limite? Quand on va se dire ''je pense que faire ça pour le mettre sur YouTube''? J’pense que c’est des risques inutiles, je pense que c’est cave! Je ne sais pas...»

«On ne peut pas en rire, un jeune de 20 ans est mort», conclut le commentateur.