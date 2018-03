Plus froid à Montréal qu'à Kuujjuaq ce weekend

L’hiver n’a pas dit son dernier mot. Les Québécois devront bien se vêtir pour les prochains jours, car le mercure sera sous zéro. Le soleil sera toutefois au rendez-vous.

«Dès dimanche et pour une bonne partie de la semaine prochaine, on aura le droit à des journées généralement ensoleillées, mais en contrepartie, les températures seront plus froides que les normales saisonnières», informe Alexandre Parent météorologue à Environnement Canada.

Sur le sud et le centre du Québec, le mercure devrait être légèrement au-dessus de zéro. Les prévisions sont de -4 à -8 degrés jusqu’au milieu de la semaine prochaine. «C’est 8 à 10 degrés sous les normales de saison, mais le soleil permettra de ressentir la température plus élevée», ajoute M. Parent.

«Les nuits seront froides entre -15 et -20, mais ce ne sont pas des valeurs records, car à ce temps-ci de l’année, il a déjà fait -25 à Québec et près de -20 à Montréal», nuance le météorologue.

Pas de record en vue, mais tout de même du froid. «À Kuujjuaq, près de la baie d’Ungava les maximums prévus ce weekend seront de 5 à 6 degrés plus élevés que ce que l’on attend à Montréal. Il y a un déplacement de l’air printanier vers le nord, alors que nous on a doit à une poussée d’air arctique», dit Alexandre Parent.

Bonne nouvelle, pas de tempête de la Saint-Patrick sur l’écran radar du météorologue, dimanche.