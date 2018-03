Québec offre un terrain et une subvention à la Maison Lauberivière

La Ville de Québec offre un terrain de 1,3 million $ ainsi qu’une subvention de 500 000 $ pour permettre à la Maison Lauberivière de déménager dans de nouveaux locaux d’ici la fin de 2020.

Le terrain est situé au 485, rue de Xi’an, dans le quartier Saint-Roch, à 600 mètres des locaux actuels et désuets du refuge multiservice qui offre l’hébergement et la soupe populaire pour les personnes dans le besoin.

«Le projet consiste en la construction d’un bâtiment de 7 étages avec stationnement souterrain comprenant 131 chambres et 18 logements. Selon l’échéancier du requérant, les travaux devraient débuter en 2018 et se terminer au plus tard le 31 décembre 2020», lit-on dans le sommaire décisionnel de la Ville.

Jeudi, le maire Labeaume a insisté sur l’importance du rôle des organismes comme celui de Lauberivière.

«On leur cède un terrain. C’est la moindre des choses, a-t-il signalé. On veut faire notre part. On veut qu’il y ait plus d’hébergements pour ceux qui rodent en ville. À terme, j’aimerais qu’il n’y ait plus d’errants en ville et que tout le monde ait un toit.»

Subvention et contrepartie

Aussi, une subvention municipale de 500 000 $ va «permettre à l’organisme de poursuivre son projet dans le cadre du programme AccèsLogis Québec», précise le document municipal.

En contrepartie de la cession du terrain, Lauberivière devra remettre un maximum de 860 000 $ à la Ville, lorsqu’elle vendra ses locaux actuels.

C’est ce qui permettra à la Municipalité de ne pas dépasser le taux habituel de 15 % de subventions pour ce type de projets.

Le coût global du projet de la Maison Lauberivière est de 28 millions $.