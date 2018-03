«T’as le droit à ton opinion, mais si t’es pas d’accord, ils te cassent la gueule»

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Une fois de plus, la manifestation annuelle contre la brutalité policière a donné lieu à des affrontements entre manifestants et policiers et à de la casse, au centre-ville de Montréal, le jeudi 15 mars 2018. Sur la photo, les policiers de l'escouade anti-émeute disperse la foule, à l'angle des rues Sainte-Catherine Est et Amherst. MAXIME DELAND/AGENCE QMI