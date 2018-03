Un concours de talents provincial voit le jour

L’humoriste Maxim Martin a accepté d’être le porte-parole de Québec en Scène, un concours de talents qui fera vivre l’expérience de la scène à plus de 600 participants dans cinq villes de la province cet été.

Le concours, qui s’adresse aux artistes émergents de tous horizons (chant, danse, variétés) a été lancé jeudi à Québec.

Les candidats ont jusqu’au 18 mai pour déposer leur candidature en ligne sur le site quebecenscene.com, en faisant parvenir une vidéo de leur numéro. Le public pourra voter pour ses performances favorites jusqu’au 1er juin.

Les participants choisis prendront part à un spectacle devant jury dans une des cinq demi-finales régionales, qui se dérouleront à Québec, Montréal, Gatineau, Saguenay et Rivière-du-Loup. Puis, 15 candidats seront sélectionnés pour une finale provinciale. Trois lauréats remporteront chacun une bourse de 10 000 dollars.

Le concours est l’initiative d’un jeune entrepreneur de 21 ans, William Plamondon.

«Au départ, il m’avait appelé pour que je fasse une prestation, explique Maxim Martin, de passage dans la capitale jeudi. On a jasé et on a eu un enthousiasme assez contagieux. Je suis tombé en amour avec le projet.»

Faire participer tout le monde

«Ça me fait penser aux talent shows qu’on trouvait dans les écoles secondaires. Ça s’adresse aux gens de tous les âges, et pas seulement à ceux qui veulent faire carrière dans le milieu. Je vois ça comme un gros party de famille», a ajouté l’humoriste.

Le concours ratisse volontairement large dans les disciplines. «Au Québec, les grands concours de talents refusent en moyenne plus de 96% des candidats dès la première audition», pouvait-on lire dans le communiqué envoyé jeudi.

Québec en Scène veut donc redonner une visibilité aux artistes québécois.