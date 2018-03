Un vote de confiance pour Marc Bergevin, mais des changements à l’horizon

Le président du Canadien de Montréal, Geoff Molson, a mentionné vendredi que le directeur général Marc Bergevin sera de retour à son poste la saison prochaine, tout en promettant des changements ailleurs dans l’organisation.

Questionné en marge d’un événement organisé par la Fondation des Canadiens pour l’enfance en présence du roi et de la reine de Belgique, l’homme d’affaires a réitéré sa confiance à l’égard du DG, et ce, malgré la saison misérable du Tricolore.

«Il [Bergevin] sait que la performance de l’équipe est inacceptable à tous les niveaux, a déclaré Molson au "Journal de Montréal". Aussi, il y aura des changements, des ajouts et des ajustements.»

«Après une saison comme celle-là, il faut se regarder dans le miroir, a ajouté le grand patron du Bleu-Blanc-Rouge. Il est nécessaire de regarder partout dans l’organisation pour trouver où on peut s’améliorer. On doit se poser la question à savoir si on a toutes les bonnes personnes en place, car la pression est là pour qu’on s’améliore.»

Pour la deuxième fois en trois campagnes, le Canadien ratera les séries éliminatoires. Il occupe le 13e rang de l’Association de l’Est avec 64 points en 71 rencontres.