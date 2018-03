Une mère de famille meurt subitement lors d’une croisière

Le voyage de rêve d’une famille de Lévis a tourné au cauchemar dans les eaux de la mer des Caraïbes alors que la mère, âgée de 37 ans, est mystérieusement décédée dans son sommeil. Une leucémie jamais diagnostiquée aurait provoqué sa mort.

La Lévisienne Karine Tondreau et son mari Christian Beaulieu, propriétaires de deux pharmacies dans la région de Bellechasse, se trouvaient sur le Freedom of the Seas avec leurs deux enfants pour une croisière dans les Caraïbes. Partis de Fort Lauderdale avec des amis, les voyageurs devaient visiter diverses îles de la région.

La croisière a toutefois tourné au drame près de Saint-Kitts, dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, alors que Mme Tondreau a été découverte sans vie par son mari.

«Il a appelé immédiatement dans notre cabine. Il était très paniqué. J’ai encore cet appel-là qui me tourne dans la tête», raconte son ami Luc Delisle, qui était lui aussi avec sa femme et ses deux enfants.

«Ma conjointe, qui est médecin, est immédiatement allée voir si elle pouvait aider, mais elle était déjà froide. Il n’y avait plus rien à faire», raconte avec émotion l’ami de la famille.

Leucémie foudroyante ?

Le conjoint de la victime a raconté au «Journal de Québec» qu’une autopsie avait été pratiquée sur l’île de Saint-Kitts, dans des conditions «assez particulières». Il se dit soulagé d’avoir eu avec lui des amis qui ont pu prendre soin de ses enfants durant ces terribles heures.

«Amener tes enfants à l’autopsie de leur mère, qui se pratique quasiment dans un cabanon à côté des poules, pendant que nous, on attend dehors, je me serais mal vu les avoir avec moi. D’avoir une autre famille, ces amis-là, avec nous, ça n’avait pas de prix», raconte Christian Beaulieu, revenu au pays vendredi dernier, trois jours après le décès de son épouse.

Les conclusions du pathologiste de l’île pointent vers une foudroyante leucémie. Certains cas de type «aigu myéloblastique» peuvent effectivement causer le décès de façon rapide, et son diagnostic est camouflé par des symptômes plutôt communs, d’après la Société canadienne du cancer.

Questions sans réponses

Malgré tout, la famille a des réserves sur les conclusions de l’autopsie. Karine Tondreau avait eu des ennuis de santé au cours des dernières années et tous les tests pour la leucémie avaient été faits.

«Elle était suivie de façon très serrée pour ça. Elle avait vu son médecin dans les jours précédant le départ, elle avait fait un bilan sanguin et tout était normal pour elle. C’est soudain, inattendu. Ç’a été une épreuve très difficile», affirme son conjoint.

Ce dernier aurait souhaité pouvoir rapatrier le corps pour obtenir un deuxième avis, ce qui a été impossible en raison de la complexité des démarches.

«Je n’ai pas le choix de faire confiance aux conclusions qu’ils ont tirées de l’autopsie», souligne Christian Beaulieu, qui se concentre maintenant à accompagner ses deux enfants de 5 et 8 ans dans ce terrible deuil.

Karine Tondreau

37 ans

Mère de deux enfants âgés de 5 et 8 ans

Pharmacienne

Propriétaire des Familiprix de Saint-Raphaël et Saint-Michel-de-Bellechasse avec son conjoint, Christian Beaulieu

A travaillé pendant 13 ans au Jean Coutu de Montmagny