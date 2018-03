Une mère plaide coupable pour la mort de son enfant

Une mère de famille de Saint-Jérôme a avoué ce matin que sa consommation de méthamphétamines était à l’origine de la mort de son bébé de six semaines, qui est décédé après avoir été allaité.

La dame de 31 ans a reconnu avoir causé la mort de son enfant par négligence criminelle, le 18 mai 2016.

Ce jour-là, la mère de famille s’est réveillée en panique en constatant que son bébé, qui était couché sur elle, ne respirait plus. L’enfant de six semaines était complètement bleu et l’accusée a aussitôt appelé le 9-1-1.

Au départ, les médecins de l’Hotel-Dieu de Saint-Jérôme ont cru au syndrome de la mort subite du nourrisson.

Une investigation plus poussée, comprenant autopsie et prises de sang, a toutefois été demandée par la coroner Denyse Langelier.

Les analyses sanguines ont révélé la présence de caféine et d’amphétamines dans le sang de l’enfant, ainsi qu’un haut taux de méthamphétamines, soit 160 mg/ml.

Speed avant d’allaiter

Confrontée par les policiers à la suite de cette découverte, la mère a avoué avoir consommé une pilule de speed la veille, avant d’allaiter son bébé. La femme de 31 ans a agi de la sorte pour combattre le sommeil, a relaté au tribunal son avocat, Me Simon Dolci.

Le décès de l’enfant serait dû à une intoxication aux drogues ainsi qu’à deux problèmes médicaux, lit-on dans le résumé conjoint des faits déposé ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme.

La mère avait également consommé du cannabis pendant la majeure partie de sa grossesse, puisqu’elle ignorait être enceinte.

Les deux parents de l’enfant ont été arrêtés en décembre 2016, au terme de l’enquête policière.

Thérapie

La mère a été remise en liberté pendant les procédures judiciaires à condition de suivre une thérapie fermée quant à sa consommation de drogue.

La dame de 31 ans a accouché d’un autre enfant dans la dernière année, dont la garde lui a été retirée par la DPJ. Elle recommence à peine à avoir des contacts avec ce bébé.

«Madame a repris sa vie en main», a indiqué Me Dolci à la juge Michèle Toupin.

L’accusée reviendra en cour en juin pour les représentations sur sentence.

La cause de son conjoint est prévue le mois prochain