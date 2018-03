«Youhou, on existe!» lance Lehouillier à Couillard

Furieux, Gilles Lehouillier s’en est durement pris au gouvernement Couillard à la suite de l’annonce du financement à 100%, par les gouvernements supérieurs, du réseau de transport structurant de Québec. «Youhou, on existe!» a même lancé le maire de Lévis à l’attention du premier ministre.

Une assemblée spéciale du conseil municipal de Lévis aura lieu lundi pour exiger formellement une interconnexion entre les deux rives dans le cadre de du mégaprojet de 3 milliards$. Actuellement, cette interconnexion ne figure pas dans ce projet, même si le maire Labeaume ne l’a pas exclue.

«Est-ce que ce gouvernement là est le gouvernement d’une seule ville? Expliquez-moi ce gouvernement à deux vitesses», s’est emporté Gilles Lehouillier en ajoutant «qu’en dehors de Montréal et Québec, c’est comme s’il n’y avait pas de salut. C’est solidement senti de plus en plus dans les régions».

Le maire de Lévis s’est demandé «comment se fait-il que pour projet qui n’existait même pas à la dernière élection municipale, soudainement, on annonce 3 milliards$? Vous allez les voir tous les bonzes du gouvernement qui vont être en avant pour applaudir et dire bravo. Comment ça fait-il qu’on n’a même pas été foutus de nous donner une réponse sur la demande qu’on a fait en juin 2017 pour le financement de notre réseau (à Lévis)?», a-t-il tonné.

«Game politique»

M. Lehouillier a également dit se poser des questions au sujet d’une possible partisannerie dans l’appui gouvernemental au projet de M. Labeaume. «On a deux députés de la CAQ à Lévis. Ça fait-tu partie de la game? On essaye de sauver Québec puis on abandonne Lévis? C’est ça la game politique?», s’est-il interrogé.

L’assemblée lévisienne de lundi fera deux demandes : celle de financer les études de Lévis pour son propre plan de transport (essentiellement des lignes réservées aux autobus) et de s’assurer qu’il y aura une interconnexion des deux rives. «À partir d’aujourd’hui, nous voulons prendre le leadership de l’interconnexion entre les deux rives et nous voulons que ce soit intégré à notre étude», a laissé tomber Gilles Lehouillier.