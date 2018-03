20 magasins de «pot» au départ pour la SQC

La future Société québécoise du cannabis comptera 20 succursales à ses débuts plutôt que 15 comme le gouvernement l’avait d’abord annoncé.

C’est ce qu’a déclaré le président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec (SAQ), Alain Brunet, devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain vendredi.

«C’est ça qui est réaliste», a expliqué M. Brunet en ajoutant que c’est bien la future société d’État et non le gouvernement qui décide du nombre de succursales qui seront ouvertes.

Le site web où les Québécois pourront acheter leur pot devrait aussi être lancé le jour même de l’ouverture des boutiques, a-t-il ajouté. La date n’est pas encore fixée.

Vestibules et accessoires

Le président de la SAQ a aussi précisé de quoi auront l’air les futurs locaux de la Société québécoise du cannabis (SQC).

Ils devront avoir pignon sur rue, seront d’environ 2000 pieds carrés et auront un vestibule où pourront être «cartées» les personnes ayant l’air d’avoir moins de 18 ans.

«Il y a plein de magasins qui vendent les produits en arrière d’un comptoir et qui sont très actuels, donc on sait qu’on est capable de faire ça», a dit M. Brunet à propos du look des boutiques.

Ces succursales pourront aussi vendre des accessoires pour fumer du pot, mais il ne faut pas s’attendre à y retrouver d’impressionnantes pipes à eau en verre soufflé, selon M. Brunet.

«On ne veut pas trop s’immiscer là-dedans, mais [...] nous ça va être davantage des commodités. On ne veut pas se mettre en concurrence avec [les autres boutiques d’accessoires pour fumer] de façon agressive», a-t-il expliqué.

- Avec Philippe Orfali