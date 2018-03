Couillard promet «des milliards» pour le transport collectif

S’il est réélu, Philippe Couillard promet des milliards de dollars pour le transport en commun autant à Québec qu’à Montréal, et il ne craint pas d’affronter les radios de la Capitale-Nationale sur ce sujet.

«La nouvelle ère des grands projets, c’est la mobilité, la mobilité durable», a résumé le premier ministre dans une entrevue exclusive avec le «Journal de Québec», en marge de l’annonce du projet de transport structurant à Québec.

Ce vaste système de tramway et de trambus, évalué à 3 milliards $, sera financé, minimalement, à 60 % par Québec, la part restante étant assumée par Ottawa.

Radios de Québec

Philippe Couillard ne s’en cache pas, le projet de transport structurant sera un enjeu électoral entre le PLQ et la CAQ dans la région de Québec lors des prochaines élections. Rien n’empêche les troupes de François Legault de déchirer le contrat, s’ils le souhaitent. «C’est toujours possible, c’est une des raisons pour lesquelles il faut réélire le gouvernement libéral», a lancé le premier ministre lors du point de presse en compagnie du maire Labeaume.

D’ailleurs, il ne craint pas l’opposition des radios de Québec, pourtant très critiques au sujet du transport en commun. «J’ai bien vu que, lors de la dernière campagne municipale, Régis Labeaume a largement fait campagne autour de l’idée d’un projet structurant pour Québec; avec ce qu’il vient d’annoncer, il a gagné sa campagne», dit Philippe Couillard.

La mobilité durable sera également au cœur de la plateforme électorale du PLQ lors de la campagne électorale l’automne prochain. Advenant un second mandat, Philippe Couillard promet que son gouvernement financera des projets de transport en commun sur les rives nord et sud de Montréal, en plus de se montrer favorable au prolongement de la ligne bleue du métro et à la construction de la ligne rose.

Les projets ne sont pas encore définis, mais le premier ministre donne l’exemple du Réseau express métropolitain (REM), dont la ligne Deux-Montagnes ceinture le bas de la Ville de Laval. «Donc, on peut facilement imaginer des antennes qui vont chercher la clientèle dans les Basses-Laurentides», illustre Philippe Couillard.

Comme la Baie-James

«J’ai demandé [au ministre des Transports] André Fortin de réfléchir avec d’autres collègues à la meilleure façon de présenter quelque chose qui se tient en termes de concept pour les Basses-Laurentides», dit le premier ministre.

La Rive-Sud aurait aussi droit à un «projet de transport collectif» pour amener la clientèle au métro et au REM.

Le premier ministre compare ces projets de plusieurs milliards à ceux de la Baie-James au 20e siècle. «Ce sont des projets de grande ampleur, on parle de milliards de dollars de projets, de milliers d’emplois pour leur réalisation, de milliers d’emplois pour le fonctionnement de ces réseaux, fait-il valoir, tout en vantant l’amélioration de la qualité de vie des usagers.