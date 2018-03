Démantèlement d'un réseau de trafic d'êtres humains

Les autorités albanaises ont annoncé samedi l'arrestation de 39 personnes, dont des policiers, et le démantèlement d'un vaste réseau criminel accusé d'avoir illégalement fait passer aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne plus de 1000 Albanais.

«Il s'agît de sept groupes criminels qui avaient leurs filières en Albanie, en Bulgarie, en France, en Espagne, en République dominicaine, en Italie, en Grande-Bretagne, en Irlande, aux États-Unis et au Canada», a déclaré le directeur de la police albanaise, Ardi Veliu, en conférence de presse.

«Ces groupes criminels, composés de ressortissants albanais et d'étrangers, ont illégalement fait passer au moins mille ressortissants albanais vers la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada», a-t-il dit. Ces migrations ont eu lieu durant 2017.

Parmi les 39 suspects arrêtés figurent quatre policiers. Douze autres suspects sont recherchés, dont deux Bulgares.

Des candidats à l'émigration versaient à ce réseau 7000 livres (près de 8000 euros) pour se rendre en Grande-Bretagne, et entre 25 000 et 30.000 dollars américains (entre 20 300 et 24 400 euros) pour arriver aux États-Unis et au Canada, a-t-on précisé.

Une grande quantité de faux passeports, de tampons et de divers documents falsifiés a été saisie. Des agences de voyage de Tirana et de Lezha (nord) ont été impliquées dans ce trafic.

«Des dizaines de migrants ne sont pas arrivés (à destination) car ils ont été abandonnés par les trafiquants dans des pays de l'Amérique latine», a déclaré Ardi Veliu.

La lutte contre toutes sortes de trafic et le crime organisé est cruciale pour l'Albanie qui a obtenu en 2014 le statut de candidat à l'adhésion l'Union européenne et dont les autorités espèrent ouvrir en 2018 les négociations d'adhésion.