Deux fois plus de militaires quittent l'armée

Le stress des missions à l’étranger et les problèmes de santé mentale font de plus en plus de ravages auprès des militaires canadiens, qui sont deux fois plus nombreux à quitter les Forces pour des ennuis de santé qu’il y a 10 ans.

Même plusieurs années après le retrait des soldats canadiens d’Afghanistan, en 2011, les troubles de santé liés à cette mission se font de plus en plus sentir. C’est ce que révèlent des statistiques des Forces armées canadiennes (FAC) obtenues par «Le Journal de Montréal».

Presque 4 soldats sur 10 qui ont quitté les Forces lors des deux dernières années étaient malades physiquement ou psychologiquement. Au total, 1800 d’entre eux ont eu leur congé pour raisons médicales en 2017.

C’est environ le double de ce qui était observé il y a une décennie. Une situation qui n’ira pas en s’améliorant.

«La nouvelle norme est maintenant d’environ 2000 congés de maladie par année», admet le porte-parole et lieutenant Kelly Boyden.

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est évoqué pour environ la moitié des départs pour raisons de santé mentale.

Long terme

«Le gouvernement est bien vite pour envoyer du monde [à la guerre], mais des fois il oublie qu’il y aura des effets à long terme, cinq, dix ans plus tard», réagit l’ancien militaire québécois Jordie Yeo.

Blessé en Bosnie-Herzégovine en juillet 1993, il dit avoir commencé à ressentir les effets aigus de son trouble de stress post-traumatique près d’une décennie plus tard, en 2002.

«J’ai frappé un mur. Je pensais que je devenais fou, que je perdais la perception de la réalité», témoigne-t-il.

Selon lui, un plus grand nombre de soldats encore dans les Forces pourrait éventuellement quitter pour des raisons de santé, en découvrant des années plus tard, comme lui, les blessures psychologiques infligées lors d’un déploiement.

Explosion

Les sommes dépensées par le fédéral pour les prestations d’invalidités pour ex-militaires ont aussi explosé ces dernières années, pour frôler le 3 milliards $ l’an dernier.

Martin Plouffe, ex-militaire qui touche ces prestations depuis son départ pour raisons médicales en 2011, explique ce sommet historique des dernières années par plus de facilité à obtenir un diagnostic de stress post-traumatique.

«Avant, on n’avait pas le droit d’en parler», se souvient-il, évoquant ses missions à l’étranger en Bosnie et en Afghanistan qui ont mis fin à sa carrière.

Tout n’est pas réglé selon lui, puisque «beaucoup de paperasse» est encore nécessaire pour obtenir des prestations d’Anciens Combattants Canada, alors que ceux qui sont le plus malades n’ont pas toujours le courage d’aller au bout du processus.

Près de 3 milliards $ en prestations d’invalidité l’année dernière

Ce bond des militaires malades qui quittent les Forces a fait exploser le prix des prestations d’invalidité des anciens combattants. En 10 ans, la facture a quintuplé.

Au total, pas moins de 2,9 milliards $ d’argent fédéral ont servi à payer les prestations d’invalidité d’anciens militaires pour l’année 2016-2017, indiquent des documents obtenus par «Le Journal». Avant 2013, jamais la facture n’avait dépassé le milliard de dollars en une année.

Cette hausse fulgurante a même obligé Ottawa à injecter 623 millions $ d’urgence dans le Régime d’assurance-revenu militaire le mois dernier, qui risquait de manquer d’argent.

Il n’est pas étonnant de voir les coûts du système exploser quelques années après la guerre d’Afghanistan, selon Dany St-Laurent, porte-parole du Centre de la famille Valcartier. Il qualifie cette mission «plus dangereuse que les autres» en raison de sa longueur et son bilan mortel.

«Si les services étaient meilleurs pendant qu’ils sont dans les Forces, peut-être que ça nous coûterait aussi moins cher quand ils en sortent», critique Jenny Migneault, militante pour les droits des familles de militaires.

Plus vieux et malades

Dans un courriel, les Forces armées canadiennes ont expliqué cette hausse des départs pour raisons médicales par le vieillissement des troupes, une meilleure conscience des problèmes de santé «non physiques» et une meilleure compréhension des prestations.

Les prestations sont aussi plus généreuses depuis quelques années, a ajouté un porte-parole d’Anciens Combattants Canada.

Pension à vie

Ceux-ci ont automatiquement droit à un montant forfaitaire, des paiements mensuels, et des suppléments pour de l’aide à la maison, par exemple.

Depuis quelques années, «il y a une grande amélioration de ce qui est offert aux militaires qui sortent des Forces», confirme M. St-Laurent.

Le gouvernement Trudeau instaurera à partir d’avril 2019 une pension à vie pour les anciens militaires invalides qui correspond à 90% de leur ancien salaire.

Coûts des prestations d’invalidité pour les anciens combattants (en millions $)

2006: 602

2008: 356

2010: 642

2012: 641

2014: 1253

2015: 1472

2016: 2223

2017: 2908

Nombre de départs des Forces armées canadiennes pour cause de maladie (% du nombre total de départs)

2006: 1150 (22,2%)

2008: 1073 (16,3%)

2010: 841 (18,1 %)

2012: 1067 (23,9%)

2014: 1746 (33%)

2015: 1601 (32,1%)

2016: 2080 (39,7%)

2017: 1869 (36,2%)

Effectifs des Forces armées canadiennes:

68 000 membres réguliers

27 000 réservistes

Les militaires canadiens vieillissent

Proportion des militaires ayant moins de 30 ans:

1988 : 53%

2018 : 34%

Proportion des militaires entre 50 ans et 60 ans:

1995 : 3%

2015 : 10%

Source: Forces armées canadiennes