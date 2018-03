Enquête ouverte après le décès d’un homme dans une opération policière

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) va se pencher sur le décès d’un homme de 43 ans survenu dans la foulée d’une intervention policière à Inukjuak, dans le Nord-du-Québec.

Selon un communiqué obtenu par le BEI, des policiers du Corps de police régional Kativik (KPRF) sont intervenus jeudi dernier pour un cas de violence conjugale. À leur arrivée au lieu où la présumée victime s’était réfugiée, les policiers auraient constaté que la femme avait des blessures au visage et qu’elle était intoxiquée. Étant donné que la dame ne parlait ni anglais ni français, et qu’il était donc impossible de prendre sa déclaration, les agents de la paix se seraient rendus à son domicile, après l’avoir envoyée à l’hôpital.

À leur arrivée au domicile de la victime, les policiers auraient trouvé un homme qui avait la tête et le torse appuyés sur un meuble. Les agents n’auraient pas réussi à le réveiller et auraient quitté les lieux. Vendredi, un policier serait retourné au domicile du couple et aurait trouvé l’homme dans la même position que la veille.

Six enquêteurs du BEI ont été chargés de l’enquête, à laquelle collabore la Sûreté du Québec.