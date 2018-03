«Je ne veux pas en faire une grosse histoire» - Tomas Plekanec

C’est un Tomas Plekanec détendu - et sans barbiche - qui a rencontré la délégation de journalistes au Air Canada Center, samedi, en marge de la rencontre en soirée.

L’homme au col roulé affrontera ses anciens compagnons d’armes pour la première fois depuis l’échange qui l’a envoyé avec les Maple Leafs de Toronto. Qu’à cela ne tienne, le Tchèque ne veut pas se laisser emporter par l’émotion qu’occasionnent souvent les retrouvailles.

«Je ne veux pas en faire une grosse histoire. C’est un autre match pour moi afin de devenir un meilleur joueur ici avec Toronto», a-t-il fait savoir, tout en reconnaissant que c’est un scénario qu’il n’aurait pu prévoir quelques mois plus tôt.

«Au début du match, ce sera spécial, c’est sûr. Pendant la période d’échauffement, je verrai les gars avec qui j’ai joué de l’autre côté de la patinoire.»

Plekanec n’a aucun point en sept matchs depuis qu’il s’est joint aux Leafs, mais il a un rendement de 57,1% au chapitre des mises au jeu.

D’ailleurs, il affrontera dans les cercles des joueurs auxquels il a prodigué de précieux conseils dans le cercle des mises au jeu à Montréal.

«Ce sera différent. Mais comme j’ai dit, j’essaie de me concentrer sur mes performances et j’essaie de m’améliorer, car mon but est de peaufiner certaines choses dans mon jeu.»

Le nouveau numéro 19 des Leafs s’est d’ailleurs entretenu avec Mike Babcock, qui souhaite le voir travailler sur certains détails.

«J’ai discuté avec l’entraîneur des choses que je dois améliorer. C’est mon but.»

«Je ne veux pas faire une grosse histoire [avec la visite du CH], car beaucoup de choses me préoccupent en ce moment en ce qui concerne mon jeu.»

Le soutien de Kaberle

Plekanec ne s’est pas encore accoutumé à la Ville Reine, puisqu’il n'a mis les pieds dans la métropole canadienne qu'au cours des derniers jours.

«Ça ne fait que quelques jours que je suis arrivé à Toronto, donc j’essaie de me familiariser avec la ville. C’est mieux chaque jour et je me sens plus confortable», explique-t-il, en ajoutant que l’atmosphère est détendue dans le vestiaire des Leafs, deuxièmes dans la section Atlantique.

«Lorsque tu gagnes, c’est plus facile pour tout le monde. Peu importe si c’est à Montréal ou Toronto. Tout est plus relaxe.»

Le joueur de 35 ans a téléphoné à un de ses meilleurs amis, qui a aussi porté les couleurs des deux mêmes équipes : l’ancien défenseur Tomas Kaberle.

Les deux joueurs se connaissent depuis le début de leurs carrières à Kladno, en République tchèque.

Les deux compatriotes ont soupé et Kaberle lui a prêté sa voiture.C’est un drôle de hasard, aux dires de l’ex-arrière, qui a porté les couleurs du Bleu-blanc-rouge de 2011 à 2012.

«Quand vous avez fait partie d'une équipe aussi longtemps que lui avec les Canadiens, ce n'est pas facile de jouer contre cette même équipe»

«Nous avons toujours plaisanté que ça pourrait arriver un jour et là, ça s’est matérialisé!», a raconté Kaberle, dont les propos ont été repris par NHL.com.

«Il cadrera bien avec les Leafs. Les gars jouent bien et c'est un bon ajout pour l’équipe»