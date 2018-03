La maman qui voulait que son fils ait aussi son gâteau de fête

Qui dit qu'allergies alimentaires ne peut rimer avec desserts?

Ça aurait pu très bien être le cas de Viviane Nguyen, une mère de famille dont le fils souffre d’une trentaine d’allergies alimentaires.

«C’est très difficile, on doit penser aux trois repas par jour, en plus des collations et des desserts, témoigne la jeune femme en entrevue à l’émission Le Québec matin, à LCN.

Mais grâce à sa créativité et sa détermination, elle a relevé le défi qu’elle s’était lancé. Elle a créé toute une variété de recettes, de véritables petites douceurs exemptes de gluten et d'allergènes prioritaires tels les arachides, les noix, les œufs, les produits laitiers, le blé et le soja.

«Finalement, j’ai rendu quelque chose qui est impossible en possible, c’est-à-dire de faire des desserts sans allergènes, mais aussi sans gluten, car [mon fils] est non seulement allergique aux 10 allergènes prioritaires, mais en plus à tous les glutens, donc au fond, à toutes les céréales. C’était donc très difficile», explique-t-elle.

Essais et erreurs

Après une série d’essais et d’erreurs, Mme Nguyen parvient à trouver des solutions imaginatives aux problèmes de son fils et, du même coup, aux gens qui, comme ce dernier, doivent faire une croix sur un tas de desserts savoureux.

Propriétaire de la pâtisserie Petit Lapin, Mme Nguyen est aussi l’auteure d’un livre qui paraît ces jours-ci aux Éditions de L’Homme.

Pains, muffins, madeleines, macarons, choux à la crème, biscuits, beignets, cupcakes, sans oublier les gâteaux d'anniversaire, la mère de famille livre dans cet ouvrage les secrets de plus de 50 recettes gourmandes et simples à réaliser.

«Un anniversaire sans gâteau, pour moi, ce n’est pas un anniversaire, confie-t-elle. Quand on l’a découvert [que son fils avait de graves allergies], il n’avait que 10 mois. Alors là, je me suis dit, son premier anniversaire approche, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut qu’il ait un vrai gâteau pour qu’il puisse se régaler sans soucis... J’ai réussi! Il s’est bourré la face, en toute sécurité», se rappelle-t-elle.

Des milliers de personnes aux prises avec diverses allergies salueront cette initiative, qui les aidera à succomber aux délices qui titillent leurs papilles.

Ils pourront ainsi profiter pleinement du plaisir d'assouvir leur dent sucrée, et ce, en toute sécurité.

Son coup de cœur? La farine de pois chiche. «Parce que mon fils est aussi allergique aux viandes, c’est donc difficile pour lui de trouver son apport en protéines et fibre alimentaire.» Viviane Nguyen s’est également intéressée aux recettes de type végétalien.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo en haut de ce texte.