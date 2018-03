Le grand rival pour l'ouverture locale

Après deux défaites à l’étranger pour ouvrir la saison 2018, l’Impact renoue enfin avec ses partisans en recevant un adversaire de taille, le Toronto FC, au Stade olympique samedi après-midi.

TVA Sports vous présente ce match à compter de 14h (avant match). Dans la vidéo, ci-dessus, Frédéric Lord et Richard Legendre mettent la table pour le match Impact - Toronto FC.

Il s’agira pour l’occasion d’un premier rendez-vous entre les amateurs montréa­lais et le nouvel entraîneur-chef, Rémi Garde, qui a hâte de briser la glace à domicile.

«On est impatients parce qu’on a reçu tellement de soutien et un accueil si chaleureux et sympathique depuis qu’on est là qu’on a envie de le rendre.»

Et n’ayez crainte, Garde sait très bien ce que peut représenter la rivalité entre l’Impact et le TFC.

«Entre Joey Saputo et Adam Braz, j’hésiterais [sur qui m’en a parlé en premier]. Peut-être Nick de Santis aussi. J’ai très vite été mis au courant.»

Prendre des points

Une chose est sûre, l’Impact doit remporter une première victoire, d’autant plus qu’après une pause la semaine prochaine, il disputera ses trois prochains matchs à l’étranger.

«Il faut commencer à prendre des points même si, jusqu’à présent, on n’a pas été mauvais, bien au contraire. On va s’appuyer sur ce qu’on a su bien faire dans les matchs précédents», a convenu Saphir Taïder, devenu papa pour la seconde fois il y a quelques jours.

De l’aveu de Samuel Piette, qui vivra un premier match d’ouverture local, la troupe est gonflée à bloc.

«La motivation est là. Ce sont nos rivaux et c’est le premier match à la maison. On n’a pas besoin d’un extra des coachs.

«J’ai très hâte de voir la foule, surtout qu’il va y avoir plus de gens, et, avec Toronto, tu ne peux pas avoir un meilleur adversaire pour amorcer la saison à la maison.»

Piette s’attend en tout cas à un match sac à surprise où tout peut arriver. Le milieu de terrain voit des similitudes entre l’équipe de la Ville reine et le Crew de Columbus, devant lequel l’Impact s’est incliné samedi dernier.

«Ce sont des équipes qui se ressemblent, qui sont très bonnes en possession [du ballon]. Le fait de les avoir affrontés [le Crew] a été une bonne pratique pour nous.»

Meilleure amorce

On l’a dit lors des deux premières rencontres de la saison, l’Impact amorce trop timidement les matchs pour ensuite être dominant en seconde demie.

Cette domination en deuxième portion de match pourrait être utile contre un TFC fatigué qui a perdu son seul match de la saison dans la MLS. Toutefois, Rémi Garde veut un effort mieux réparti.

«On doit progresser dans la constance de ce qu’on propose sur 90 minutes, qui n’est pour le moment pas égale d’une demie à l’autre.»

Taïder abonde dans le même sens tout en mettant l’accent sur un bon jeu collectif.

«Il va falloir être concentrés dès le début et jouer en groupe parce que si on veut obtenir un bon résultat, il faut jouer collectivement et ne pas se perdre dans les individualités.»

Changements

Il faudra voir quel genre de changements Garde pourrait effectuer dans son effectif. À ce titre, l’arrière central Rod Fanni est-il prêt à faire son premier départ dans la MLS?

«Rod a dû se remettre dans les conditions du jeu. Son conditionnement est très bon, mais il lui manquait le jeu, les accélérations et le jeu collectif. Il a aussi été un petit peu gêné par les conditions du terrain synthétique», a confié Garde, qui conserve le mystère.

L’entraîneur-chef pourrait aussi être tenté d’employer Raheem Edwards sur le flanc gauche puisqu’il affronterait alors son ancienne équipe, tout comme Michael Petrasso, formé par le TFC avant de partir en Angleterre.

Il est recommandé d’arriver tôt en raison des mesures de sécurité en place au Stade olympique. Le métro est aussi à conseiller.

Les titulaires y seront-ils tous?

La profondeur de l’effectif du Toronto FC ne fait aucun doute, mais il faut se demander si Greg Vanney va faire appel à l’ensemble de ses titulaires.

Les Torontois ont disputé un match aux champions mexicains, Tigres, mardi en Ligue des champions ; rencontre qu’ils ont gagnée pour passer en demi-finale contre Club América.

Mais Samuel Piette ne serait pas surpris si Vanney faisait appel à la plupart de ses cadres, compte tenu de l’adversaire.

«C’est dur à juger, ils peuvent mettre une équipe différente étant donné qu’ils ont eu un gros match mardi. Mais là encore, c’est un derby, donc je suis sûr qu’ils veulent gagner autant que nous. J’ai hâte de voir leur composition.»

«Je ne sais pas si c’est spécialement rassurant de savoir qu’ils sont sur le banc et qu’ils peuvent rentrer dans la dernière demi-heure. Ce sont des joueurs qui sont dangereux et qui peuvent faire la différence à tout moment», se méfie Rémi Garde.

Pas évident

Ignacio Piatti n’a pas hésité une seconde quand on lui a demandé qui il voulait voir gagner dans cette demi-finale de a Ligue des champions. D’une part, il y a Toronto, l’ennemi juré de l’Impact, et d’autre part, Club América, qui a détruit les rêves de l’équipe en finale de la Ligue des champions il y a trois ans.

«América. C’est difficile de jouer contre eux, j’espère qu’ils gagnent.»

«Nacho» a du même souffle admis que les conditions ne seraient pas faciles pour les Torontois samedi puisqu’ils ont connu une grosse semaine.

«On l’a vécu il y a trois ans. Le voyage et tout, c’est difficile, mais on pense seulement à nous et non à Toronto et à qui pourrait être blessé.»

Attaque variée

Garde n’a pas encore eu l’occasion d’affronter Toronto, mais il a vu les grandes lignes du match de mardi contre les Tigres et il a surtout analysé beaucoup de vidéos.

«Les faiblesses et les points à exploiter, je ne vais pas vous les donner dans le détail, mais c’est un club qui est habitué à jouer des matchs importants.

«On a décortiqué leurs matchs en profondeur, ils peuvent évoluer dans différents systèmes. On s’intéresse à l’adversaire, mais on va aussi essayer de proposer quelque chose pour gagner le rapport de force.»

Équipe nationale : d’ennemis à coéquipiers

Les joueurs canadiens de l’Impact et du Toronto FC vivront une drôle de situation après le match: ils seront coéquipiers avec la sélection nationale pour un match amical contre la Nouvelle-Zélande le week-end prochain.

«C’est bizarre parce qu’on va tous partir ensemble sur le même vol», a convenu Samuel Piette.

Outre Piette, Raheem Ed­­wards et Michael Petrasso ont été appelés chez l’Impact. Jay Chapman, Jonathan Osorio et Ashtone Morgan y seront pour le TFC.

Toronto FC: Garde connaît déjà Giovinco

Inutile de présenter Sebastian Giovinco à Rémi Garde, il a fait sa connaissance il y a quelques années alors qu’il dirigeait l’Olympique Lyonnais.

«Je l’ai vu de mes propres yeux parce que lorsqu’on a joué contre la Juventus, en quart de finale de la Ligue Europe, il était sur le banc de touche à Lyon.

«Le score était de 0 à 0 lorsqu’il est rentré à un quart d’heure de la fin et on a perdu 1 à 0. Je me souviens qu’il nous avait rendu la fin de match impossible avec ses dribles et ses passes.»