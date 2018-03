Le rôle des premiers répondants analysé

Urgences-santé couvre l'île de Montréal et Laval où vivent 2 millions et demi de personnes. Malgré des logiciels performants et un centre des communications bourdonnant d'activités, aucun des signaux d'alerte n'a été entendu. Les outils de répartition des ambulances étaient toujours au vert le soir de la tempête sur la 13.

«Il fallait sortir des règles de recommandation automatisées pour appliquer manuellement certaines répartitions», explique Pierre Provost, spécialiste qualité des soins préhospitaliers à Urgences-santé.

Pierre Provost a présenté les conclusions de son analyse dans un congrès ou se réunissaient les premiers répondants cette fin de semaine à Boucherville.

Ce qui a compliqué le travail d'Urgences-santé cette nuit-là, c'est que de 1h à 4h, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a décidé de ne plus être les premiers répondants sur l'autoroute 13.

Homme diabétique

Urgences-santé a reçu pendant cette période trois appels. Parmi eux, celui d'un homme diabétique et un autre pour un bébé souffrant de difficultés respiratoires. Ça a pris plus de deux heures pour les localiser.

«La grande difficulté des gens qui appelaient, c'est qu'ils ne savaient pas où ils étaient sur l'autoroute 13 parce qu'il y avait beaucoup de neige qui s'accumulait, donc ils ne pouvaient pas nous donner les indications sur où ils se trouvaient exactement sur l'autoroute 13. Ça a compliqué le travail», précise M. Provost

Depuis les événements de la 13, Urgences-santé a revu ses protocoles tant opérationnels qu'avec les autres organisations pour ne plus travailler en silo.

«Bien important, c'est qu'on change nos organisations pour que s'il y a un événement comme ça qui se reproduit, non pas exactement comme l'autoroute 13, mais un autre, qu'on ne reste pas dans des rôles passifs, mais qu'on se mette dans des rôles actifs interorganisationnels», conclut le spécialiste qualité des soins préhospitaliers à Urgences-santé.